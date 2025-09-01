Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи после мощного землетрясения, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
«Обратились, и наш МЧС работает над этим», – сказал он, передает РИА «Новости». По словам Кабулова, пока неизвестно, есть ли среди пострадавших россияне, однако вероятность их нахождения в зонах бедствия невелика.
Напомним, в результате мощного землетрясения в Афганистане погибло около 800 человек, пострадали примерно 2,5 тыс. жителей.
Весной в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 на границе с Пакистаном.