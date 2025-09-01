  • Новость часаФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    1 сентября 2025, 11:44 • Новости дня

    Землетрясение в Афганистане унесло жизни 800 человек

    Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 800 человек

    Tекст: Мария Иванова

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Афганистане погибло около 800 человек, пострадали примерно 2,5 тыс. жителей.

    Число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане достигло 800 человек, пострадали около 2,5 тысяч, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTA. Официальную информацию на пресс-конференции озвучил представитель правительства страны Забихулла Муджахид.

    Он подчеркнул, что «местные власти и жители провинции в настоящее время заняты спасением пострадавших. Группы спасателей из центра и соседних провинций также находятся в пути к районам, пострадавшим от землетрясения».

    По данным Муджахида, продолжаются поисково-спасательные работы и эвакуация жителей из разрушенных районов. Власти также координируют доставку необходимой гуманитарной помощи для пострадавших.

    Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли около 500 человек.

    Весной в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 на границе с Пакистаном.

    31 августа 2025, 19:17 • Новости дня
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новости о продвижении России на Украине и о живом президенте США Дональде Трампе стали неудачными для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    В своем сообщении в соцсети X (соцсеть заблокирована в РФ) Медведев прикрепил скриншот, в котором назвал Мерца и Макрона «двуяйцевыми близнецами» и «редкими уродами». По его словам, один из них «жаждет мести», а другой боится «хищника у ворот» и «шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Медведев отметил: «Вести о том, что Трамп жив, и что Россия продвигается (на Украине) – плохие новости для двуяйцевых близнецов».

    В публикации также говорится, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны. В завершение Медведев добавил, что ситуация может завершиться так же, как в 1945 году, когда их будут «опознавать по зубам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес РФ, отметив, что Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    31 августа 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева в рамках ШОС

    Tекст: Ольга Иванова

    В кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае президенты России и Азербайджана могут провести переговоры уже в понедельник.

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита ШОС в Китае допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он сообщил журналистам, что пока встреча не состоялась, однако надеется на возможность провести беседу завтра.

    Песков заявил: «Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет».

    Саммит ШОС проходит в Тяньцзине, где лидеры обсуждают вопросы региональной безопасности и сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время пребывания в Тяньцзине.

    Президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    31 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами
    Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул тесное партнерство и активный диалог между Арменией и РФ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в формате тет-а-тет и была посвящена обсуждению актуальных вопросов и сотрудничеству между двумя странами.

    Пашинян заявил: «У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились... наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами».

    По данным агентства, лидеры уделили внимание развитию двусторонних отношений и продолжению стратегического партнерства. Переговоры прошли на фоне текущих событий в регионе и необходимости укрепления взаимодействия на международных площадках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал серию двусторонних переговоров в Китае. Первой встречей в рамках визита стала беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    31 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    «Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», – сказано в подписи к фото, на котором среди десятков представителей стран-участниц в центре стоят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    31 августа 2025, 16:17 • Новости дня
    Женщина погибла после падения с трубы ТЭЦ в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Петербурге на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске погибла женщина, которая пыталась сделать фото после роупджампинга, сообщил источник в экстренных службах Петербурга.

    Источник в экстренных службах сообщил, что 45-летняя мать вместе с 22-летним сыном сначала участвовали в прыжках с обеспечением страховки, а затем решили подняться на трубу котельной без страховочного оборудования, передает РИА «Новости».

    По словам источника, женщина поскользнулась и сорвалась вниз. Ее смерть была зафиксирована на месте происшествия. Центр экстремальных видов спорта 23block, услугами которого воспользовались погибшая и ее сын, предлагает прыжки с трубы высотой 88 метров и глубиной падения 65 метров.

    В городской прокуратуре заявили, что выяснят все обстоятельства трагедии. Особое внимание будет уделено проверке соблюдения требований федерального законодательства при организации аттракциона и предоставлении услуг посетителям.

    В июне в МЧС России сообщили, что девушка упала с шестиметровой высоты в пещере в Башкирии, получила черепно-мозговую травму, спасатели вызволили пострадавшую и отправили в больницу.

    Ранее девушка в Дагестане упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу.

    1 сентября 2025, 05:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия
    Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    «Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

    По его словам, следственные действия по установлению обстоятельств убийства в активной фазе. Кроме того, Зеленский поблагодарил правоохранителей за слаженную эффективную работу.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    31 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских группировок нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской областях и Донецкой народной республике, уничтожив сотни бойцов и военную технику.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и национальной гвардии на Сумщине и в Харьковской области, передает Telegram-канал Минобороны. По официальной информации, поражения нанесены в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина в Сумской области, а также в Амбарном и Волчанске в Харьковской области.

    В результате боевых действий на этих направлениях противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

    На других участках фронта подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражения силам противника в районах Каменки, Купянска, Петровского и Дерилово. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили более 235 военнослужащих, два танка, пять бронемашин (в том числе две западного производства), 13 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражения подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой народной республике. Здесь противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Подразделения «Центра» также улучшили положение по переднему краю в районах Артемовки, Белицкого, Вольного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Кутузовки, Новотроицкого и Нового Донбасса. Общие потери украинских вооруженных формирований на этом участке – до 440 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    31 августа 2025, 17:44 • Новости дня
    Концерт для гостей саммита ШОС начался с советской песни

    Ушаков: Концерт для гостей саммита ШОС начался с «Подмосковных вечеров»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гостей приема, посвященного открытию Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, ждала традиционная китайская кухня и «очень классный концерт», сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, музыкальная программа была краткой, но оставила яркое впечатление. Он подчеркнул, что концерт начался с исполнения «Подмосковных вечеров». Ушаков отметил атмосферу приема: «Прием – традиционная китайская кухня. И очень классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий», передает ТАСС.

    Помощник президента также обратил внимание на высокий интерес к российской делегации и лично к Владимиру Путину со стороны других участников саммита. По его словам, к российскому лидеру сейчас приковано особое внимание.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что на саммите ШОС в Китае для Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    31 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Путин прибыл в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» накануне открытия саммита, передает РИА «Новости». Торжественный прием для глав делегаций проведет председатель КНР Си Цзиньпин. Официальная программа стартует 1 сентября с приветствия лидеров государств – членов ШОС.

    В дальнейшем в рамках заседания Совета глав государств-членов планируется обсудить итоги работы организации за 2024-2025 годы, модернизацию, развитие сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также актуальные международные вопросы. На утверждение лидеров будет вынесено около двадцати документов.

    На саммит приглашены лидеры всех государств – членов ШОС, партнерских и наблюдающих стран, включая Монголию, Азербайджан, Армению, Египет, Камбоджу, Мальдивы, Мьянму, Непал, Турцию и Туркменистан, а также представители ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

    В понедельник программа продолжится встречей «ШОС плюс» с участием широкой группы партнеров, гостей и международных объединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    31 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны разрабатывают детальный сценарий отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности, предусматривающий поддержку миссии Соединенными Штатами.

    Страны Европейского союза прорабатывают детальные планы по размещению на Украине своих военных для обеспечения постконфликтных гарантий безопасности, передает РИА «Новости». По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о «довольно конкретных планах» с полным содействием США, включая командные, разведывательные и наблюдательные возможности.

    Фон дер Ляйен заявила журналистам, что у Евросоюза существует четкая дорожная карта, и по ней уже достигнуто согласие с администрацией Белого дома. Она подчеркнула: «Европейские столицы работают над довольно точными планами потенциального военного развертывания на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут полностью поддерживаться возможностями США».

    Издание Financial Times предполагает, что миссия может включать десятки тысяч военнослужащих ЕС. Военным будет оказана поддержка Соединенных Штатов, в том числе средствами управления, разведки и контроля на территории Украины.

    Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне опроверг обсуждение ввода войск на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    1 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова емко высказалась о судьбе польско-белорусской границы, о чем ранее высказался в Литве директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.

    «На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать», – написала дипломат в Telegram-канале с репостом реплики сенатора Григория Карасина.

    Напомним, ранее сенатор Карасин высмеял «масштаб мышления» Забляцкиса по заболачиванию границ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, чтобы повысить уровень безопасности, сообщил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.


    1 сентября 2025, 06:03 • Новости дня
    Трамп назвал свой главный страх в случае отмены пошлин

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп признался в Truth Social в своем главном страхе в случае отмены его пошлин судами – он опасается, что США станут страной третьего мира.

    В одном из постов Трамп заявил, что его тарифная политика привнесет в американскую экономику более 15 трлн долларов, «в основном за счет тарифов». Если же тарифы по решению суда будут сняты, «почти все эти инвестиции и многое другое будут немедленно аннулированы».

    «Во многих отношениях мы станем страной третьего мира без надежды когда-либо снова стать великими», – написал он.

    В другом посте он отметил, что цены, даже на энергоносители, снижаются, а «инфляции почти нет».

    «И все это на фоне великолепных тарифов, которые приносят нам триллионы долларов из стран, которые используют нас десятилетиями», – подчеркнул президент США.

    Как ранее заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс, Трамп считает, что американские рабочие являются сердцем и душой экономики, и поэтому он отстаивает программу, в которой они всегда стоят на первом месте, пишет Times of India.

    В соцсети Truth Social Трамп повторил этот посыл, выразив надежду на то, что тарифы останутся в силе на фоне юридических проблем.

    «Наслаждайтесь выходными в честь Дня труда (1 сентября – прим. ВЗГЛЯД). Впереди у США важный год, возможно, лучший за всю историю, если тарифы, наконец, будут одобрены судами!!!» – написал он.

    Напомним, экономический крах США без его тарифов Трамп предсказывал еще в июне, пеняя судам попытками навредить стране своими приговорами против пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США 29 мая заявил, что президент Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Позднее Politico узнала, что в США рассматривают вариант оперативного введения новых импортных пошлин без предварительного одобрения конгресса, если суд снова заблокирует действующие тарифы.


    1 сентября 2025, 07:50 • Новости дня
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.

    Украинский кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    Затем, по его словам, возникли попытки с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и людей, которые этот переворот не приняли.

    «Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – приводит слова Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию украинского кризиса.

    «Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – добавил президент.

    Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

    Напомним, в своей речи Путин заявил о верности принципов Устава ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    31 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    Пушилин заявил о полном контроле юга ДНР российскими войсками

    Tекст: Ольга Иванова

    Юг Донецкой Народной Республики перешел под контроль подразделений российских войск после освобождения Камышевахи, подчеркнул глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о полном контроле подразделений российских войск над югом республики после освобождения Камышевахи, передает РИА «Новости». Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха, и теперь в зоне ответственности группировки войск «Восток» освобождены все населенные пункты.

    Пушилин подчеркнул значимость этого события и выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в освобождении. По его словам, последние населенные пункты на юге были взяты под контроль. «Последний населенный пункт оставался, вот теперь все – на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», – заявил Пушилин.

    Он также добавил, что подразделения группировки «Восток» продолжают улучшать свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая условия для обеспечения безопасности освобожденных населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Камышеваха и установили контроль почти над всей западной границей ДНР.

    31 августа 2025, 18:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали допустимую стоимость подарка учителю в России

    Депутат Буцкая назвала допустимую стоимость подарка учителю в России

    В Госдуме назвали допустимую стоимость подарка учителю в России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии нового учебного года родители получили напоминание о максимально возможной сумме подарка педагогам.

    Размер стоимости подарка для учителей не должен превышать 3 тыс. рублей, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

    Буцкая отметила: «В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там немного по-другому сформулировано – что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно».

    Депутат уточнила, что подарки могут быть не только цветами, но и полезными материалами для работы с детьми, если с учителем сложились хорошие отношения. Буцкая рекомендовала обязательно сохранять чек или фотографию покупки, чтобы избежать спорных ситуаций, связанных с подозрениями в превышении лимита стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских школах установили единый распорядок учебного дня.

