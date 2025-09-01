Землетрясение в Афганистане унесло жизни 800 человек

Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 800 человек

Tекст: Мария Иванова

Число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане достигло 800 человек, пострадали около 2,5 тысяч, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTA. Официальную информацию на пресс-конференции озвучил представитель правительства страны Забихулла Муджахид.

Он подчеркнул, что «местные власти и жители провинции в настоящее время заняты спасением пострадавших. Группы спасателей из центра и соседних провинций также находятся в пути к районам, пострадавшим от землетрясения».

По данным Муджахида, продолжаются поисково-спасательные работы и эвакуация жителей из разрушенных районов. Власти также координируют доставку необходимой гуманитарной помощи для пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли около 500 человек.

Весной в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 на границе с Пакистаном.