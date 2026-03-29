В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви

Tекст: Олег Исайченко

«Мы с уверенностью можем сказать, что акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста».

По словам собеседника, сегодня Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.

На сцене к пришедшим обратились местные депутаты, священники, а также выступили различные творческие коллективы, рассказал спикер. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – детализировал Тертерян.

В заключение священнослужитель сообщил, что, по его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек. «Это показало, что невозможно по-настоящему навредить церкви», – резюмировал он.

Ранее в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин. Также в рамках акции выступили творческие коллективы.

Отмечается, что со сцены звучали мнения о единстве армянского народа и поддержке Армянской апостольской церкви, о единстве бойцов в зоне СВО и значимости веры, о единстве церкви, взаимопомощи и дружбе народов.

Напомним, аналогичная акция состоялась неделю назад в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

Напомним, конфликт между государством и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.