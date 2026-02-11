Пашинян сравнил священников Армянской церкви с радикальными исламистами

Tекст: Антон Антонов

Пашинян отметил, что каждый, включая духовенство, имеет право на политические взгляды, однако заявил о разнице между взглядами и формами их выражения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

По его словам, священники якобы используют литургию для политической агитации, и с 2020 года в большинстве церквей страны во время проповедей, как заявил Пашинян, звучат радикальные политические тексты.

«Сейчас, конечно, надеюсь, мое сравнение прозвучит корректно, но вы знаете, что во многих странах мира существуют проявления радикального ислама, против которых мировое сообщество, международное сообщество вынуждено бороться», – заявил Пашинян.

Кроме того, он заявил, что власти располагают информацией, находящейся на стадии проверки, о якобы поступлении в Армению теневых денег через Армянскую апостольскую церковь для использования их в политических целях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении обострился конфликт между Пашиняном и Армянской апостольской церковью.

Возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста против политики армянских властей, включая отношение к церкви. В октябре в Армении задержали представителей духовенства Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви по обвинению в воздействии на участников собраний. Армянская апостольская церковь после задержания ряда священнослужителей обвинила власти Армении в давлении.