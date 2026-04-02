Сеул заказал 50 млн баррелей нефти у альтернативных поставщиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Республика Корея заключила соглашения с альтернативными поставщиками на поставку 50 млн баррелей нефти в апреле, сообщает ТАСС. Это решение принято на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска перебоев в привычных поставках. В министерстве промышленности и торговли страны заверили, что достаточные объёмы нефти будут обеспечены и в мае, несмотря на возможные колебания.

Как уточнил директор департамента ресурсной безопасности Ян Ги Ук, обычный объём импорта до кризиса составлял около 80 млн баррелей нефти в месяц, однако этот показатель не является минимально необходимым. Южнокорейские власти рассматривают возможность увеличения закупок нефти из США, Саудовской Аравии, Омана и Казахстана, а также прорабатывают вариант импорта нафты из Алжира и Греции. Ранее часть нефтепродуктов поступала также из России.

Со 2 апреля министерство повысило уровень предупреждения о возможных перебоях в поставках нефти до третьего из четырёх возможных. Эта мера необходима для концентрации усилий на поддержании стабильного импорта и снижении риска дефицита.

На этом фоне власти страны ужесточают ограничения на использование служебных автомобилей в государственных учреждениях. С 8 апреля вводится «двухдневная система»: автомобили с чётными номерами могут ездить только по чётным дням. Исключения сделают для электромобилей, а также автомобилей для инвалидов и беременных.

Кроме того, 31 марта авиакомпания Korean Air объявила сотрудникам о переходе на «чрезвычайный режим управления» из-за роста цен на авиационное топливо. Речь идёт о внутренней оптимизации расходов перевозчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея подтвердило ведение переговоров с профильными компаниями о возможном импорте нефти и нафты из России.

