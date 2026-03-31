КСИР заявил о планах истощить Израиль и США ударами
КСИР сообщил о стратегии истощения войск Израиля и США
Иранские элитные части объявили о долгосрочном замысле истощать израильские и американские силы на Ближнем Востоке, опираясь на новые ракеты и союзников.
Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о долгосрочной стратегии, направленной на истощение израильских и американских сил в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное агентством Fars.
«Мы рассматриваем долгосрочную перспективу для истощения израильских сил, а также американской армии в регионе для финальной битвы и движения исламской общины к оккупированному Израилем Иерусалиму», говорится в тексте.
В КСИР подчеркнули, что Иран меняет атакующую тактику, задействуя новые ракетные комплексы и одновременно расширяя районы ведения боевых действий. В заявлении также отмечено участие союзных Тегерану сил в противостоянии с США и Израилем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР в ночь на 1 марта начал новую волну ракетных ударов по Израилю и военным базам США, поразив 27 объектов
11 марта КСИР в своем заявлении пообещал продолжать удары по целям США и Израиля до их полной капитуляции.
25 марта Иран объявил о 80-й волне ракетных атак в рамках операции «Правдивое обещание 4» по военным объектам США и Израиля.