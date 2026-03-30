КСИР сообщил о гибели командующего ВМС
КСИР подтвердил гибель командующего ВМС Алирезы Тангсири в ходе атак
Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири погиб во время совместных ударов США и Израиля по Ирану, подтвердил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
О смерти командующего военно-морскими силами КСИР Алирезы Тангсири стало известно из официального заявления корпуса, сообщает РИА «Новости».
В заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, говорится: «Вице-адмирал КСИР мученик Алиреза Тангсири… стал жертвой атаки агрессоров и погиб из-за тяжести полученных ранений».
Израильский министр обороны Исраэль Кац ранее заявлял, что Тангсири был убит в результате израильского удара. КСИР подтверждает, что гибель командующего ВМС произошла во время обострения конфликта с США и Израилем.
С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атакует военные объекты США и цели на территории Израиля. Уже в первые часы эскалации погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, а также ключевые представители Совета обороны и Высшего совета национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, о гибели командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири в результате удара на юге Ирана ранее сообщила газета The Jerusalem Post.
Военно-космические и военно-морские силы КСИР накануне нанесли удары по связанным с военной промышленностью США алюминиевым заводам EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне.