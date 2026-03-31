Последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах

Tекст: Олег Исайченко

Депутаты Рады раскритиковали очередную версию правительственного законопроекта о повышении налогов. Украинский кабмин, действуя по требованию МВФ, предложил ввести НДС для физических лиц-предпринимателей (аналог российских ИП), налог для продавцов товаров и услуг через цифровые платформы, налог на посылки из-за границы стоимостью выше 150 евро (14 тыс. рублей), а также «вечный» военный сбор в размере 5%.

Ранее парламент уже провалил несколько аналогичных законопроектов, чем вызвал недовольство и правительства, и Владимира Зеленского. Последний среди прочего угрожал депутатам отправкой на фронт, а кабмин – ответственностью за дыру в бюджете. В результате под вопросом оказалось не только согласование кредитов МВФ, но и финансирование со стороны Евросоюза – а это критично в условиях дефицита бюджета, который, по разным оценкам, достигает 52-55 млрд долларов.

Мотивы депутатов при этом разнятся. Тех, кого принято называть «соросятами» (ориентированных на зарубежные грантовые структуры, евролибералов и Демпартию США), интересует смещение нынешнего кабмина и формирование нового «правительства национального единства» – оппозиционного Зеленскому. Одним из ключевых выразителей их интересов является Петр Порошенко (признан террористом и экстремистом в России), а сама коалиция получила название «антизеленской». Их цель – добиться отставки подконтрольного Банковой правительства во главе с Юлией Свириденко. Это позволило бы лишить Зеленского влияния как на Раду, так и на кабмин, превратив его в номинальную фигуру.

Другая часть депутатов, преимущественно из фракции «Слуга народа», тоже не рискует голосовать за эти законопроекты. Во-первых, они не видят для себя выгоды. Во-вторых, поддержка непопулярных мер может поставить точку в их политической карьере. Однако некоторые из них боятся стать фигурантами расследований САП и НАБУ – структур, тесно связанных с западными грантовыми организациями. А это значит, что под давлением они могут переметнуться в другой лагерь.

Противоречивость ситуации придает положение руководителя «слуг» в Раде Давида Арахамии. Он сам может стать фигурантом расследования по так называемому делу о конвертах – практики финансового «стимулирования» депутатов ради нужного количества голосов при голосовании. По версии источников в САП и НАБУ, Арахамия мог быть причастен к схеме подкупа нардепов «конвертами» с деньгами, на которые при любой власти на Украине завязана основная доля депутатских доходов.

Таким образом, «соросята» могут использовать это дело как рычаг, чтобы побудить Арахамию разблокировать работу Рады. Программа-минимум – заставить парламент проголосовать за нужные МВФ законопроекты. Программа-максимум – организовать сбор голосов за отставку правительства Свириденко и назначить своего премьера.

Еще одной проблемой Рады является растущий дефицит депутатов. Парламент нынешнего созыва – самый малочисленный за всю историю: из 450 депутатов, предусмотренных конституцией, на конец января насчитывалось 393. При этом формально во фракции «Слуга народа» едва набирается минимально допустимое число голосов для удержания «монобольшинства» – 226.

В реальности же «слуги» утратили монобольшинство в Раде еще осенью 2023 года – из-за оттока депутатов. «По закону в такой ситуации парламент должен был пересобрать коалицию, обновить спикера и сформировать новое правительство. Но на этот шаг никто не пошел – он означал бы утрату контроля над Радой со стороны офиса Зеленского. Вместо этого в 2024–2025 годах Банковая просто докупала голоса, делая вид, что монобольшинство живет и здравствует», – отмечал ранее политолог Алексей Нечаев.

Вопрос о легитимности и правомочности Рады становился все более острым на протяжении последних лет. Первый тревожный сигнал прозвучал в 2024 году, когда сам Зеленский утратил легитимность. Затем – когда стало понятно, что Москва рассматривает Раду как единственный легитимный орган власти на Украине.

По состоянию на январь 2026 года, по оценке Нечаева, юридически Рада оставалась легитимной (в полном соответствии с конституцией), но правомочной была лишь отчасти – равно как и ее решения. Уже тогда эксперт отмечал: Москве предстоит выработать «четкую и официальную формулировку своей позиции» по данному вопросу в контексте переговоров.

Однако в марте-апреле 2026 года проблема приобрела новую остроту. Как утверждают источники, не менее 40 депутатов фракции «Слуга народа» готовы сложить свои мандаты. На фоне трехстороннего кризиса между Радой, кабмином и Банковой это может означать, что последний формально легитимный орган власти на Украине окончательно утратит дееспособность, а депутаты разбегутся на фоне безденежья.

«Природа текущего кризиса в Раде уходит корнями в парламентские выборы 2019 года, – отмечает политолог Иван Лизан. – Тогда Владимир Зеленский был на пике популярности, и народ готов был поверить любому его предложению. Одним из них стало создание партии «Слуга народа». Как результат, партия получила невероятный кредит доверия».

На этом фоне, по словам эксперта, к ней начали присоединяться крайне сомнительные граждане, которые достигали оглушительных побед в большинстве регионов страны, не имея опыта руководства. «Конечно, в парламент такие люди шли не ради улучшения жизни в государстве. У них было одно желание – наладить собственное благополучие. И первые годы «Слуга народа» это обеспечивала: законотворцев одаривали щедрыми зарплатами и дополнительными вознаграждениями в тех самых конвертах», – акцентирует собеседник.

Но с началом спецоперации, продолжает Лизан, власть потеряла интерес к депутатам. Полную, даже исключительную мощь приобрел офис Зеленского во главе с Андреем Ермаком, а постоянная апелляция к «чрезвычайному положению» делала парламентариев людьми, на которых офис перекладывал все непопулярные решения.

Возникли и новые ограничения: ЕС вынудил Киев ужесточить контроль над банковскими счетами депутатов, а военный конфликт осложнил их выезды за границу.

Сформировалась и банальная человеческая усталость – многие просто хотят вернуться к спокойной гражданской жизни. А между тем их мандатам не видно ни конца ни края, поскольку выборы в стране не проводятся.

«Таким образом у парламентариев накопилась злость, которая особенно проявилась в тот момент, когда власть под Зеленским слегка зашаталась. Важно понимать: сложившийся конфликт – это не борьба идеологий или видений будущего страны. Речь о том, что депутаты отстаивают свои права и интересы так, как они их понимают. Другого тут нет», – подчеркивает эксперт.

Исход этих разборок, по его мнению, неясен. Парламент не обладает реальной властью, а личностей в нем не так уж много. «В Раде и фракции Зеленского попросту нет людей, готовых идти в противостоянии с ним до конца. Там сидят не политики, а растерянные граждане, пытавшиеся срубить «барыш» на волне популярности «Слуги народа», – продолжает Лизан.

Поэтому их легитимность, в отличие от ситуации с Зеленским, хоть и не вызывает вопросов с юридической точки зрения, но в практической плоскости остается сомнительной. «Ведь реальный источник власти на Украине находится за рубежом – кого в Лондоне и Париже считают «самым хорошим парнем в Киеве», тот и главный», – поясняет политолог.

«Что касается интересов России, то пока никто из парламентариев не хочет подписывать какие-либо соглашения с Москвой.

Остается лишь продолжать прижимать их к стенке. Когда у них кончится кислород – тогда кто-нибудь и поставит подпись под нужным документом. И таким образом легитимность решения будет подтверждена», – заключает Лизан.

Рада была «мальчиком для битья» с самого начала спецоперации, соглашается политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «На парламент Зеленский сбрасывал все возможные законы, принятие которых было чревато потерей репутации или рейтинга. А сейчас депутатам надоело быть крайними», – полагает собеседник.

«Неудивительно, что бунт состоялся именно в тот момент, когда Зеленский запутался в бесконечных скандалах, интригах, а также во внутри- и внешнеполитических противоречиях.

Сейчас в Киеве многие чувствуют, что против него можно аккуратно, но действенно выступать.

Теоретически ситуацию могли бы спасти материальные вливания – проще говоря, откровенный подкуп парламентариев. «Но денег у офиса, видимо, стало заметно меньше. И тратиться на выплаты там не хотят. Поэтому конфликт будет развиваться», – считает он.

Выхода из кризиса, добавляет эксперт, нет. «В Раде отсутствуют люди, которые способны обострить противостояние с Зеленским до необходимого предела. А он рано или поздно усилит нажим на депутатов – но в умеренном ключе, поскольку речь идет о последнем легитимном источнике власти в государстве», – акцентирует собеседник.

Это, по его словам, понимают и в Европе. Поэтому полностью ставить крест на Раде никто не готов. «Ведь рано или поздно договор с Россией подписывать придется. А Москва четко дала понять, что считает Раду легитимным органом власти. Ради этого Запад и попытается сохранить парламент в том или ином виде», – заключил Скачко.