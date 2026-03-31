    Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны
    Еврокомиссия призвала страны ЕС начать экономить дизель и авиатопливо
    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей
    Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке
    Путин: К 2030 году число беспилотных грузовиков в России превысит четыре тысячи
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    Мужа экс-главы Министерства внутренней безопасности США уличили в переодевании в женщину
    Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 23:30 • В мире

    Последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах

    Последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах
    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине новый кризис власти, а его причина – отсутствие денег. Рада блокирует законопроекты, от которых зависит финансирование Киева со стороны МВФ и Запада – депутаты не видят личной выгоды, ради которой могли бы проголосовать за непопулярное решение. Пустая казна вызывает управленческий коллапс в правительстве. В этой ситуации Банковая рискует потерять контроль сразу над обоими институтами, тем более что легитимность парламента уже тоже под вопросом. Есть ли у Киева выход из этого кризиса?

    Депутаты Рады раскритиковали очередную версию правительственного законопроекта о повышении налогов. Украинский кабмин, действуя по требованию МВФ, предложил ввести НДС для физических лиц-предпринимателей (аналог российских ИП), налог для продавцов товаров и услуг через цифровые платформы, налог на посылки из-за границы стоимостью выше 150 евро (14 тыс. рублей), а также «вечный» военный сбор в размере 5%.

    Ранее парламент уже провалил несколько аналогичных законопроектов, чем вызвал недовольство и правительства, и Владимира Зеленского. Последний среди прочего угрожал депутатам отправкой на фронт, а кабмин – ответственностью за дыру в бюджете. В результате под вопросом оказалось не только согласование кредитов МВФ, но и финансирование со стороны Евросоюза – а это критично в условиях дефицита бюджета, который, по разным оценкам, достигает 52-55 млрд долларов.

    Мотивы депутатов при этом разнятся. Тех, кого принято называть «соросятами» (ориентированных на зарубежные грантовые структуры, евролибералов и Демпартию США), интересует смещение нынешнего кабмина и формирование нового «правительства национального единства» – оппозиционного Зеленскому. Одним из ключевых выразителей их интересов является Петр Порошенко (признан террористом и экстремистом в России), а сама коалиция получила название «антизеленской». Их цель – добиться отставки подконтрольного Банковой правительства во главе с Юлией Свириденко. Это позволило бы лишить Зеленского влияния как на Раду, так и на кабмин, превратив его в номинальную фигуру.

    Другая часть депутатов, преимущественно из фракции «Слуга народа», тоже не рискует голосовать за эти законопроекты. Во-первых, они не видят для себя выгоды. Во-вторых, поддержка непопулярных мер может поставить точку в их политической карьере. Однако некоторые из них боятся стать фигурантами расследований САП и НАБУ – структур, тесно связанных с западными грантовыми организациями. А это значит, что под давлением они могут переметнуться в другой лагерь.

    Противоречивость ситуации придает положение руководителя «слуг» в Раде Давида Арахамии. Он сам может стать фигурантом расследования по так называемому делу о конвертах – практики финансового «стимулирования» депутатов ради нужного количества голосов при голосовании. По версии источников в САП и НАБУ, Арахамия мог быть причастен к схеме подкупа нардепов «конвертами» с деньгами, на которые при любой власти на Украине завязана основная доля депутатских доходов.

    Таким образом, «соросята» могут использовать это дело как рычаг, чтобы побудить Арахамию разблокировать работу Рады. Программа-минимум – заставить парламент проголосовать за нужные МВФ законопроекты. Программа-максимум – организовать сбор голосов за отставку правительства Свириденко и назначить своего премьера.

    Еще одной проблемой Рады является растущий дефицит депутатов. Парламент нынешнего созыва – самый малочисленный за всю историю: из 450 депутатов, предусмотренных конституцией, на конец января насчитывалось 393. При этом формально во фракции «Слуга народа» едва набирается минимально допустимое число голосов для удержания «монобольшинства» – 226.

    В реальности же «слуги» утратили монобольшинство в Раде еще осенью 2023 года – из-за оттока депутатов. «По закону в такой ситуации парламент должен был пересобрать коалицию, обновить спикера и сформировать новое правительство. Но на этот шаг никто не пошел – он означал бы утрату контроля над Радой со стороны офиса Зеленского. Вместо этого в 2024–2025 годах Банковая просто докупала голоса, делая вид, что монобольшинство живет и здравствует», – отмечал ранее политолог Алексей Нечаев.

    Вопрос о легитимности и правомочности Рады становился все более острым на протяжении последних лет. Первый тревожный сигнал прозвучал в 2024 году, когда сам Зеленский утратил легитимность. Затем – когда стало понятно, что Москва рассматривает Раду как единственный легитимный орган власти на Украине.

    По состоянию на январь 2026 года, по оценке Нечаева, юридически Рада оставалась легитимной (в полном соответствии с конституцией), но правомочной была лишь отчасти – равно как и ее решения. Уже тогда эксперт отмечал: Москве предстоит выработать «четкую и официальную формулировку своей позиции» по данному вопросу в контексте переговоров.

    Однако в марте-апреле 2026 года проблема приобрела новую остроту. Как утверждают источники, не менее 40 депутатов фракции «Слуга народа» готовы сложить свои мандаты. На фоне трехстороннего кризиса между Радой, кабмином и Банковой это может означать, что последний формально легитимный орган власти на Украине окончательно утратит дееспособность, а депутаты разбегутся на фоне безденежья.

    «Природа текущего кризиса в Раде уходит корнями в парламентские выборы 2019 года, – отмечает политолог Иван Лизан. – Тогда Владимир Зеленский был на пике популярности, и народ готов был поверить любому его предложению. Одним из них стало создание партии «Слуга народа». Как результат, партия получила невероятный кредит доверия».

    На этом фоне, по словам эксперта, к ней начали присоединяться крайне сомнительные граждане, которые достигали оглушительных побед в большинстве регионов страны, не имея опыта руководства. «Конечно, в парламент такие люди шли не ради улучшения жизни в государстве. У них было одно желание – наладить собственное благополучие. И первые годы «Слуга народа» это обеспечивала: законотворцев одаривали щедрыми зарплатами и дополнительными вознаграждениями в тех самых конвертах», – акцентирует собеседник.

    Но с началом спецоперации, продолжает Лизан, власть потеряла интерес к депутатам. Полную, даже исключительную мощь приобрел офис Зеленского во главе с Андреем Ермаком, а постоянная апелляция к «чрезвычайному положению» делала парламентариев людьми, на которых офис перекладывал все непопулярные решения.

    Возникли и новые ограничения: ЕС вынудил Киев ужесточить контроль над банковскими счетами депутатов, а военный конфликт осложнил их выезды за границу.

    Сформировалась и банальная человеческая усталость – многие просто хотят вернуться к спокойной гражданской жизни. А между тем их мандатам не видно ни конца ни края, поскольку выборы в стране не проводятся.

    «Таким образом у парламентариев накопилась злость, которая особенно проявилась в тот момент, когда власть под Зеленским слегка зашаталась. Важно понимать: сложившийся конфликт – это не борьба идеологий или видений будущего страны. Речь о том, что депутаты отстаивают свои права и интересы так, как они их понимают. Другого тут нет», – подчеркивает эксперт.

    Исход этих разборок, по его мнению, неясен. Парламент не обладает реальной властью, а личностей в нем не так уж много. «В Раде и фракции Зеленского попросту нет людей, готовых идти в противостоянии с ним до конца. Там сидят не политики, а растерянные граждане, пытавшиеся срубить «барыш» на волне популярности «Слуги народа», – продолжает Лизан.

    Поэтому их легитимность, в отличие от ситуации с Зеленским, хоть и не вызывает вопросов с юридической точки зрения, но в практической плоскости остается сомнительной. «Ведь реальный источник власти на Украине находится за рубежом – кого в Лондоне и Париже считают «самым хорошим парнем в Киеве», тот и главный», – поясняет политолог.

    «Что касается интересов России, то пока никто из парламентариев не хочет подписывать какие-либо соглашения с Москвой.

    Остается лишь продолжать прижимать их к стенке. Когда у них кончится кислород – тогда кто-нибудь и поставит подпись под нужным документом. И таким образом легитимность решения будет подтверждена», – заключает Лизан.

    Рада была «мальчиком для битья» с самого начала спецоперации, соглашается политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «На парламент Зеленский сбрасывал все возможные законы, принятие которых было чревато потерей репутации или рейтинга. А сейчас депутатам надоело быть крайними», – полагает собеседник.

    «Неудивительно, что бунт состоялся именно в тот момент, когда Зеленский запутался в бесконечных скандалах, интригах, а также во внутри- и внешнеполитических противоречиях.

    Сейчас в Киеве многие чувствуют, что против него можно аккуратно, но действенно выступать.

    Теоретически ситуацию могли бы спасти материальные вливания – проще говоря, откровенный подкуп парламентариев. «Но денег у офиса, видимо, стало заметно меньше. И тратиться на выплаты там не хотят. Поэтому конфликт будет развиваться», – считает он.

    Выхода из кризиса, добавляет эксперт, нет. «В Раде отсутствуют люди, которые способны обострить противостояние с Зеленским до необходимого предела. А он рано или поздно усилит нажим на депутатов – но в умеренном ключе, поскольку речь идет о последнем легитимном источнике власти в государстве», – акцентирует собеседник.

    Это, по его словам, понимают и в Европе. Поэтому полностью ставить крест на Раде никто не готов. «Ведь рано или поздно договор с Россией подписывать придется. А Москва четко дала понять, что считает Раду легитимным органом власти. Ради этого Запад и попытается сохранить парламент в том или ином виде», – заключил Скачко.

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе?

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона.

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи.

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет?

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве.

