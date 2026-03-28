Фидан предупредил о цене войны в Персидском заливе

Фидан призвал завершить конфликт США, Израиля и Ирана во избежание ущерба

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости как можно скорее завершить конфликт в Персидском заливе, чтобы избежать необратимого ущерба для глобальной экономики, передает РИА «Новости».

Выступая на саммите STRATCOM в Стамбуле, дипломат подчеркнул, что Анкара делает ставку на мирное урегулирование.

«Турция совместно с партнерами активно продвигает дипломатическое решение конфликта... эта бессмысленная война должна завершиться как можно скорее до того, как будет нанесен дополнительный ущерб, укоренятся более глубокие противостояния, а последствия для мировой экономики станут необратимыми. Каналы для диалога должны быть открытыми, необходимо срочно начать ориентированный на результативность переговорный процесс», – заявил Фидан.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства назвал переход к деэскалации и дипломатии неотложной задачей и образно призвал «потушить огонь», чтобы восстановить мир и стабильность в регионе. По его словам, нынешнее противостояние показало уязвимость существующих систем безопасности на Ближнем Востоке.

Ситуация обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран атакует цели на израильской территории, а также военные объекты США в ближневосточном регионе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью турецкому каналу A haber заявил о подготовке со странами Персидского залива долгосрочного решения по ситуации в Ормузском проливе.

