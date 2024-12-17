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    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    3 комментария
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 14:31 • Новости дня

    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.

    Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

    Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.

    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»

    ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»

    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность, сообщает Польское радио.

    Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».

    По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.

    В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину

    Каллас опровергла обсуждение планов отправки миротворцев ЕС на Украину

    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС не обсуждают отправку «миротворцев» на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Кая Каллас заявила, что в настоящий момент страны Европейского союза не обсуждают возможность отправки миротворцев на Украину. По словам Каллас, одним из условий для подобных действий является наличие мира в регионе, передает ТАСС.

    Каллас напомнила, что в интервью журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не отступит от заявленных целей. В связи с этим, по словам Каллас, обсуждение отправки миротворцев невозможно.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности в период конфликта.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

    Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    17 декабря 2024, 10:41 • Новости дня
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии

    Трамп отметил ключевую роль Турции в будущем Сирии после свержения Асада

    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой.

    Трамп заявил, что Турция будет играть ключевую роль в формировании будущего Сирии. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, отметив, что Турция оказала значительную поддержку повстанцам, свергнувшим правительство Башара Асада, передает Reuters.

    Трамп похвалил Турцию за проведение «дружественного захвата» Сирии, в ходе которого зафиксировано минимальное количество жертв. По его словам, Турция, обладая мощной, не утомленной войной армией, является главным союзником в постконфликтной Сирии. «Сейчас в Сирии много неопределенностей, но я думаю, что Турция будет держать ключи к Сирии», – подчеркнул он.

    Турция контролирует значительные территории на севере Сирии после нескольких операций против курдов и поддерживает силы, свергнувшие Асада, на стороне которого находились Иран и Россия, отмечает агентство.

    После свержения Асада Вашингтон и Анкара ведут переговоры о предотвращении возрождения боевиков «Исламского государства» в Сирии.

    Что касается оставшихся американских войск в Сирии, Трамп не дал четкого ответа, сославшись на силу турецкой армии и хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил: «Эрдоган – человек, с которым я ладил... Он построил очень сильную, мощную армию».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция

    Между тем газета The Washington Post отмечала, что сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    16 декабря 2024, 19:40 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро на оружие Украине

    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о наложении вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений Украине.

    Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    16 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Страны Балтийского и Северного морей нацелились на «теневой флот» России

    Ряд стран Балтийского и Северного морей объявили о мерах против «теневого флота» России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщил МИД Финляндии.

    «Группа прибрежных стран вокруг Балтийского моря и Северного моря объявила, что начнет регулярные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров, используемых Россией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Проверки будут осуществляться в Ла-Манше, Датском проливе и Финском заливе. Также планируется ввести «дополнительные санкции».

    Эстонское правительство подтвердило свое участие в этой инициативе и разместило на своем сайте совместное заявление с Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Британией. Эти страны выразили готовность к совместным действиям в отношении «теневого флота».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

    16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    16 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью и 32 компаний из пяти стран

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений, следует из сообщения Совета ЕС.

    Совет ЕС утвердил новый пакет санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    В список вошли 52 танкера из третьих стран, которые, как сообщается, перевозят российскую нефть. Это судна, которым запрещен заход в европейские порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта.

    Кроме того, санкции введены в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Эти компании обвиняются в участии в обходе торговых ограничений Евросоюза и приобретении товаров двойного назначения для России.

    ЕС также добавил в черный список 84 физических и юридических лиц из России, Китая и КНДР. В частности, под санкции попали китайские компании, подозреваемые в поставке России электроники и компонентов для дронов. Ограничения касаются и высокопоставленных чиновников КНДР.

    Принятые меры вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, что ожидается в ближайшее время.

    Ранее ЕС подготовил санкции против России за «гибридные действия».

    До этого в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 21:45 • Новости дня
    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

    Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    15 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Стало известно о прибытии истребителей Eurofighter в Турцию 18 декабря

    Глава Минобороны Турции сообщил о прибытии истребителей Eurofighter 18 декабря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два первых истребителя Eurofighter Typhoon, прибывающие из Британии, прибудут в Анкару 18 декабря для осмотра, сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

    Первые два истребителя Eurofighter Typhoon прибудут в Анкару 18 декабря, передает ТАСС. Это будет частью продолжающегося процесса переговоров, которые проходят в позитивном ключе, отмечает Гюлер. Истребители, принадлежащие Британии, в настоящее время участвуют в учениях в Катаре и прибывают в Турцию для осмотра.

    Гюлер также сообщил, что продолжаются переговоры с США о приобретении 40 истребителей F-16. Министр выразил надежду, что позитивная атмосфера этих переговоров отразится на будущем процессе покупки F-35. Он подчеркнул, что Турция намерена обсудить с новой администрацией США вопрос об отмене санкций CAATSA, которые противоречат духу союзничества.

    Что касается систем С-400, Гюлер указал, что позиция Турции не изменилась. Анкара не планирует отказываться от этих комплексов, купленных у России, несмотря на исключение из программы F-35 и связанные с этим сложности в оборонных договорах с США. Ранее он отмечал, что у США больше нет возражений по С-400.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция заинтересовалась поиском замены американским F-16 в России,. В Анкаре сообщили, что изменение позиции США по поставкам F-35 для Турции стало важным фактором в их решении. Турция приступила к активным действиям в области вооружения.

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    16 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о резком снижении поддержки Западом Украины

    Bloomberg: Обещанная Европой помощь Украине не соответствует фактически предоставленной

    Tекст: Вера Басилая

    Западная поддержка Украины, включая поставки оружия и боеприпасов, становится дефицитной из-за несоответствия обещанных и фактически предоставленных объемов помощи, сообщил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

    Колумнист агентства Bloomberg Чемпион заявил, что западная поддержка Украины становится все более дефицитной. По его словам, текущие объемы помощи, которые Европа обещала предоставить Украине, существенно отличаются от фактически поставленных. В доказательство этого он привел данные Института мировой экономики Германии, согласно которым Запад предоставил Украине помощь на 125 млрд евро, однако «задолженность» Европы составляет 64 млрд евро, передает ТАСС.

    «Складывается ощущение, что западная поддержка – а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания ВСУ на фронте, – становятся все более дефицитными», – пишет Чемпион.

    Ранее Bloomberg также сообщало о сокращении объема частных пожертвований в Украине, что связано с экономическими трудностями и растущей усталостью населения от боевых действий. Пессимистичные настроения усиливаются на фоне успешного продвижения российских войск, проблем с мобилизацией и отключения электричества.

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года.

    Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.

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    16 декабря 2024, 08:15 • Новости дня
    В Германии назвали антироссийские санкции безумием

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские санкции безумием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием, которое наносит ущерб промышленности Европы, пресекая возможности для европейских компаний на российском рынке.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил негативное мнение о санкциях Евросоюза против России, сообщает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал меры как «безумие», сравнив их с «государственным переворотом» против европейской промышленности. По его словам, санкции только осложнили жизнь европейским странам, которые продолжают закупать российскую нефть, хотя и через посредников, таких как Индия.

    Нимайер утверждает, что санкции не оказали заметного политического влияния на Россию. Он подчеркнул, что после введения санкций производство многих товаров было налажено на территории России, и теперь европейские компании стремятся вернуться на российский рынок. По мнению политика, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что санкции уже не оказывают прежнего впечатления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции Евросоюза против России оказались выгодны только Соединенным Штатам Америки и Британии. Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе. Европа может лишиться российского газа полностью из-за санкций.

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    16 декабря 2024, 09:41 • Новости дня
    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии

    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии после падения Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированими и поддерживаемыми США курдами, что приведет к вмешательству Анкары и угрозе американским войскам, пишет газета The Washington Post (WP).

    Американская газета сообщила, что конфликт между протурецкими силами и курдами в Сирии может перерасти в новую гражданскую войну после падения правительства Башара Асада. В материале издания говорится, что курды, поддерживаемые США, могут столкнуться с решительным противодействием новых сирийских властей в случае попытки объявить независимость. Это может затянуть Анкару в более глубокий конфликт в Сирии и поставить под угрозу развернутые на северо-востоке страны американские войска, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что сохраняются риски раскола в сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США. Протурецкие группы, вероятно, продолжат наступление, заставляя курдские силы отступать, что угрожает присутствию американских военных.

    Курдские «Силы демократической Сирии» контролируют большую часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке на востоке и северо-востоке Сирии. Эти силы получают поддержку от США, и американское командование с 2015 года создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов находится 25% территории Сирии.

    Ранее представитель СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещена в России) в Сирии.

    Напомним, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии, они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие образования могут появиться на руинах Сирии.

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    16 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    ЕС включил в санкционный список главу Минобороны КНДР

    Глава Минобороны КНДР и российский чиновник Здунов попали под санкции ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, включив в него 54 физлица, среди которых министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Мордовии Артем Здунов.

    Совет Евросоюза опубликовал постановление о введении 15-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС. В черный список вошли 54 физических лица, из которых 29 российских военнослужащих обвиняются якобы в причастности к удару по больнице «Охматдет» в Киеве. Среди прочих под санкции попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, замначальника генштаба КНДР Ким Ен Бок, глава Мордовии Артем Здунов, а также один бизнесмен из Китая и один из Нидерландов.

    Совет ЕС обвиняет главу Минобороны КНДР и замначальника генштаба КНДР в поддержке действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Эти действия рассматриваются как угроза международной безопасности и стабильности. В результате принятых санкций общее число лиц в черном списке Евросоюза против России достигло 1879 человек.

    Санкции против российских чиновников и военнослужащих также предусматривают заморозку их активов на территории стран – членов ЕС и запрет на въезд. Европейский союз продолжает усиливать давление на Россию в ответ на ее действия на Украине, вводя ограничения против ключевых фигур, обвиняемых в агрессии и нарушениях прав человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В список попали журналистка Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев, ряд российских чиновников, бизнесменов и офицеров ГРУ.

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    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

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    Побег Зеленского выведет Украину из кризиса легитимности

    Владимир Путин на коллегии Минобороны вновь напомнил о нелегитимности власти на Украине – президентские полномочия Зеленского давно истекли и не подлежали продлению, в стране не работают Верховный и Конституционный суды. Этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считают эксперты. Подробности

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    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

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    Российские удобрения заставили Польшу поступиться принципами

    Несмотря на жесткую антироссийскую риторику, Польша нарастила импорт удобрений РФ до рекордного уровня. Ранее отказ от сотрудничества с Москвой привел к удорожанию продукции местной химической промышленности, и теперь местные фермеры обращаются к более дешевым каналам поставок. Но в то же время Варшава выступает за повышение пошлин на российские удобрения. Чем объясняется подобное противоречие? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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