Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.



Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.