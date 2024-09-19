19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Глава МИД Турции подтвердил интерес Анкары к присоединению к БРИКС
Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил интерес Анкары к присоединению к БРИКС
Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. С точки зрения главы дипломатического ведомства, у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.
«БРИКС – платформа, но не полностью институционализированная. Допустим, ЕС характеризуется интегрированной и общей валютой, методами финансирования, моделями, инвестиционными программами, критериями, инфраструктурой и так далее. У БРИКС эти вопросы еще решены не в полной мере. Когда войдем в БРИКС, тогда посмотрим, как все будет развиваться. Стремление есть», – приводит ТАСС слова Хакана Фидана.
Как заявил 12 сентября Владимир Путин, желание в том или ином качестве присоединиться к БРИКС высказали 34 страны.