С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
ЕС напомнил Турции об обязанности соблюдать ценности сообщества
Турция имеет право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, однако она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз и должна соблюдать ценности сообщества, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Турция, как и любое государство, имеет право решать, что лучше для нее. Что касается наших отношений, то Турция является страной-кандидатом на вступление в ЕС, у нас есть таможенный союз и хорошие торговые отношения», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Стано, страны-кандидаты должны уважать ценности ЕС и обязательства в рамках договоренностей.
«При вступлении в ЕС страны-кандидаты должны привести всю свою политику в полное соответствие с нашей, включая проводимую в рамках торговых соглашений», – добавил он.
Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
Ожидается, что вопрос о расширении БРИКС станет одной из ключевых тем предстоящего саммита организации, который пройдет в Казани в конце октября.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление.