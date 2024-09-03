ЕС напомнил Турции об обязанности соблюдать ценности сообщества

«Турция, как и любое государство, имеет право решать, что лучше для нее. Что касается наших отношений, то Турция является страной-кандидатом на вступление в ЕС, у нас есть таможенный союз и хорошие торговые отношения», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Стано, страны-кандидаты должны уважать ценности ЕС и обязательства в рамках договоренностей.

«При вступлении в ЕС страны-кандидаты должны привести всю свою политику в полное соответствие с нашей, включая проводимую в рамках торговых соглашений», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Ожидается, что вопрос о расширении БРИКС станет одной из ключевых тем предстоящего саммита организации, который пройдет в Казани в конце октября.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление.

