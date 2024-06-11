В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС
Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
«Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи», – передает ТАСС слова Путина.
Российский лидер отметил, что «ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому мы относимся, для того чтобы действовать эффективно по всем направлениям». Путин уточнил, что имеет в виду работу с точки зрения обеспечения безопасности и экономического взаимодействия.
Ранее президент России поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса.