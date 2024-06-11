Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС

Tекст: Кристина Цыцура

«Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи», – передает ТАСС слова Путина.

Российский лидер отметил, что «ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому мы относимся, для того чтобы действовать эффективно по всем направлениям». Путин уточнил, что имеет в виду работу с точки зрения обеспечения безопасности и экономического взаимодействия.

Ранее президент России поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса.

