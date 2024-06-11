Путин поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса

Путин: Россия благодарна Турции за стремление к урегулированию украинского кризиса

Tекст: Ольга Иванова

«Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины», – приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что Россия с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

«Знаю также об инициативе президента (Турции Тайипа) Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте», – отметил Путин.

Российский президент отметил значимую роль Эрдогана в заключении черноморской «зерновой сделки».

Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.