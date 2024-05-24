Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Tекст: Дарья Григоренко

«Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу еще раз здесь в Минске это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась», – отметил глава государства, передает ТАСС.

«Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», – добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

В марте постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся, но Россия открыта к предложениям и диалогу.