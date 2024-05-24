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    24 мая 2024, 18:35 • Новости дня

    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу еще раз здесь в Минске это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    В марте постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся, но Россия открыта к предложениям и диалогу.

    24 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Трамп назвал лидеров мировой политики

    Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике

    Трамп назвал лидеров мировой политики
    @ Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся на первых ролях в мировой политике, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, претендующий на избрание хозяином Белого дома на еще один срок.

    «Нравится вам это или нет», – приводит слова Трампа The Washington Post.

    Трамп противопоставил российского и китайского лидеров нынешнему президенту США Джо Байдену.

    Республиканец пообещал, что если снова поставят во главе страны, «мир снова будет уважать» Америку, передает РИА «Новости».

    Также Трамп обвинил демократов в разрушении страны.

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    24 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР

    Песков: Визит Путина в КНДР готовится

    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин приглашен посетить Северную Корею с официальным визитом, идет подготовка к поездке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Даты визита Путина в КНДР будут своевременно объявлены, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    23 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Раскрыты подробности переговоров Путина и короля Бахрейна

    BNA: Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации в зоне конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в секторе Газа стала одним из основных пунктов в повестке прошедших в Москве переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы, пишет бахрейнское информагентство BNA.

    В ходе встречи лидеры двух стран обсудили в том числе международные усилия по прекращению огня в Газе, освобождение израильских заложников и гуманитарную помощь мирному населению, пишет BNA, передает ТАСС.

    Путин и король Бахрейна выступили за дипломатическое урегулирование конфликта Палестины и Израиля для достижения «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой», пишет агентство.

    Также, по данным BNA, стороны подчеркнули важность выполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей в части урегулирования глобальных конфликтов.

    Ранее сообщалось о подписании семи документов по итогам встречи Путина и короля Бахрейна.

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    24 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин назвал цель поездки в Белоруссию

    Путин: Поездка в Белоруссию сможет подчеркнуть крепкие отношения двух стран

    Путин назвал цель поездки в Белоруссию
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества России и Белоруссии.

    «Эта поездка – один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента и после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов.

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    24 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

    Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.

    «Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.

    Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.

    Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин: Нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

    «Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин предложил наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил красоту и состояние Минска

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высоко оценил красоту Минска.

    Путин в начале встречи также отметил праздничную обстановку, которой встретил его город. «Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить», – уточнил он, передает ТАСС.

    «Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – добавил российский президент.

    Ранее Путин на переговорах с Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

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    24 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    Путин перед вылетом в Минск поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил перед вылетом в Минск патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

    «Поздравляю вас с днем тезоименитства!» – сказал он, расцеловавшись со Святейшим. «Вам всего самого доброго! Спасибо вам большое за все, что вы делаете для народа российского», – добавил глава государства.

    Патриарх сердечно поблагодарил своего гостя. «Благодарю вас за тот уровень взаимоотношений и сотрудничество, которые существуют между церковью и государством. Как я уже говорил, беспрецедентное, если сравнивать со всей российской историей», – передает ТАСС его слова.

    Глава государства традиционно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в знаменательные даты его служения, например, в годовщины его интронизации 1 февраля или день тезоименитства 24 мая. Президент направляет патриарху Кириллу телеграмму или звонит по телефону. При личной встрече Путин обычно – как и в этот раз – преподносит иерарху букет белых роз.

    Сейчас президент России находится в столице Белоруссии с визитом. Путин прилетел в Минск незадолго до полуночи в четверг.

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    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на переговоры с Лукашенко

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начинают переговоры в Минске, куда глава России прибыл с официальным визитом.

    Известно, что Путин на автомобиле Aurus приехал во Дворец независимости, во внутреннем дворе которого его встретил президент Лукашенко, передает ТАСС.

    Президенты проведут первый разговор в узком составе, на него, по планам, отводится не менее часа.

    Позднее беседа продолжится в Малом зале переговоров с расширенным составом членов делегаций двух стран.

    Путина сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэнергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    24 мая 2024, 17:14 • Новости дня
    Путин заявил о враждебности Запада в отношении России и Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запад проявляет враждебность в отношении России и Белоруссии, однако сдержать развитие двух стран не удастся, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе.

    Как указал Путин, вопросами безопасности всегда с коллегами с обеих сторон занимаются. «Это все актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету», – отметил он, передает ТАСС.

    «Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие и по этим важнейшим направлениям деятельности», – добавил глава государства.

    Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

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    24 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин: Полет делегации Раиси на российских вертолетах прошел без проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства, полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», – отметил он в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

    Путин также выразил уверенность, что Тегеран после гибели Раиси не изменит внешнеполитический курс, поскольку «фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными». Иран является крупной региональной державой, он играет заметную роль в мировых делах, добавил российский лидер.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет производства США.

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    24 мая 2024, 12:04 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подавляющее большинство россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным сайта ФОМ, о своем доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян, пишет РАПСИ.

    В свою очередь Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также предоставил результаты своих опросов за период с 13 по 19 мая.

    «Показатель одобрения деятельности президента составил 78,7%», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Кроме того, положительный ответ на прямой вопрос о доверии президенту дали 81,1% респондентов.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Санкции создают для России как проблемы, так и возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабные антироссийские санкции являются проблемой, но и создают для России определенные возможности для развития, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Глава государства напомнил, что в отношении России было введено 16 тыс. разных ограничений – это больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире.

    «Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем», – сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Чтобы эффективнее создавать эти компетенции, необходимо объединить усилия двух стран, искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать их, подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет.

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