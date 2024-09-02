  • Новость часаЛавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»
    Эксперт: Восточные немцы голосовали против бесконтрольной миграции и поддержки Украины
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    В Польше назвали своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Турция подала заявку на вступление в БРИКС
    Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
    Названы последствия успеха АдГ на выборах в Германии
    Путин назвал свой девиз в трудные минуты
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 14:26 • Новости дня

    Турция подала заявку на вступление в БРИКС

    Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция официально подала заявку на вступление в объединение БРИКС, что свидетельствует о стремлении Анкары укрепить свои позиции на мировой арене и диверсифицировать международные связи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, турецкие власти направили официальный запрос о присоединении к группе крупнейших развивающихся экономик мира. Ожидается, что вопрос о расширении БРИКС станет одной из ключевых тем предстоящего саммита организации, который пройдет в Казани в конце октября, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление.

    1 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    @ из личного архива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший при обороне Малой Локни в Курской области командир батальона с позывным «Отмель» был мужественным человеком, очень спокойным и хладнокровным командиром, рассказали его сослуживцы.

    Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».

    О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.

    «Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».

    Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.

    Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.

    «20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.

    Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.

    «За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».

    В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.

    «Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.

    «Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.

    Коментарии (5)
    1 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение минувших суток уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, уничтожена украинская РЛС RPS-42 производства Израиля и поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    На Волчанском и Липцовском направлениях Северная группировка поразила формирования 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Кудиевки и Волчанска Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и РСЗО Vampire.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Петропавловки, Кругляковки Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.

    В боях с Западной группировкой ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак» и девять автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-30, гаубица L-119, РЛС AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Водяного, Новоукраинки и Разлива ДНР, а также отразили контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, установка Krab, гаубица М198 производства США.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки Запорожской области, Змиевки и Веселого Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы FH-70.

    ПВО сбила три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

    Всего с начала СВО уничтожен 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 ЗРК, 17 801 танк и другие бронемашины, 1434 РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 501 единица спецтехники.

    Коментарии (5)
    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 18:20 • Новости дня
    Умер народный артист России Кудинович

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России актер Алексей Кудинович скончался 1 сентября на 74-м году жизни, сообщили в Малом театре.

    В театре вспоминают Кудиновича как одного из артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения, передает ТАСС. Там назвали смерть актера большой утратой и выразили соболезнования родным и близким артиста.

    Кудинович родился в 1951 году, в 1973 году окончил ВТУ им. М. С. Щепкина, после чего был приглашен в труппу Малого театра. За 50 лет работы в театре он исполнил порядка 70 ролей, в том числе роли Мерлюша в «Таинственном ящике» Петра Каратыгина, Ферапонта в «Трех сестрах» Антона Чехова, купца Восмибратова в комедии «Лес» Александра Островского и многие другие.

    Накануне стало известно о смерти советского и белорусского актера театра и кино Георгия Малявского.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 19:40 • Новости дня
    Освободивших Нью-Йорк российских бойцов наградили медалями

    Пушилин наградил российских бойцов, участвовавших в освобождении Нью-Йорка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа награждены медалями за освобождение Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.

    Награды бойцам вручил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

    В ходе встречи с Пушилиным бойцы рассказали истории с поля боя. В свою очередь глава ДНР выразил надежду на отражение подобных очерков в литературе.

    «Также посетил танковый батальон 9-й бригады. Настроение у парней приподнятое, настрой боевой. Пожелал им дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с правильной символикой», – отметил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о значении освобождения Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.

    Коментарии (4)
    1 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    ПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    По информации ведомства, киевский режим в воскресенье предпринял попытку атаковать объекты на российской территории, около 18.15 она была пресечена, передает РИА «Новости».

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщило ведомство.

    Ранее ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 14:44 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по развитию Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.

    Совещание пройдет в рамках поездки Путина на Дальний Восток, где у главы государства также запланировано выступление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

    Кроме того, в начале нового учебного года российский лидер пообщается со школьниками, а в конце недели примет участие в Едином дне голосования.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в Монголию.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    Российские вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в курском приграничье

    Минобороны: Российские вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи российских вертолетов Ка-52М ударили ракетами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в результате личный состав и техника ВСУ были уничтожены, передает ТАСС.

    Ранее «Ланцет» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Курском приграничье.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 21:00 • Новости дня
    В столкновении грузовика и автобуса в Москве погиб человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служебный автобус перевернулся после столкновения с грузовым автомобилем на ЦКАД в Москве, есть погибший и пострадавшие, сообщили в экстренных службах.

    В результате ДТП один человек погиб и три пострадали, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 18:00 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до 11 человек

    Гладков: При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате воскресной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали 11 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, десять пострадавших доставлены в медучреждения Белгорода, одному из них оказана медпомощь на месте.

    Двое пострадавших детей находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава региона. Один из них получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, а второй – обширные раны обеих ног. «Оба ребенка сейчас уже в операционных», – добавил Гладков.

    По предварительным данным, в результате атаки повреждены 22 квартиры в 14 многоквартирных домах, осколки повредили 21 автомобиль. В восьми частных домах повреждены кровли, фасады, окна и заборы, сообщил Гладков.

    Ранее сообщалось о девяти пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали девять человек

    Гладков: При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали девять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска днем в воскресенье атаковали Белгородскую область, в результате, по предварительным данным, пострадали девять мирных жителей, том числе двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В Белгороде ранения получили восемь человек, еще один – в поселке Майский в Белгородском районе. «Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался. В поселке в одном легковом автомобиле разбиты стекла», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Пострадавших транспортируют в медучреждения Белгорода, добавил он.

    По информации губернатора, в Белгороде в результате атаки загорелись автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир, а также сухая трава в трех местах.

    «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – сообщил Гладков.

    Накануне в результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 15:02 • Новости дня
    Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

    Гладков: Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На всей территории Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    «Вся территория Белгородской области – ракетная опасность», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Губернатор призвал жителей региона спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

    На фоне ракетной опасности в Белгороде прозвучало не менее пяти громких хлопков, передает ТАСС.

    Напомним, в результате атаки на Белгород со стороны Украины в ночь на воскресенье получили повреждения порядка 50 жилых объектов.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 21:55 • Новости дня
    Из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке пострадали пять детей

    Пушилин: Из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке пострадали пять детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета получили ранения пятеро детей, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пострадали две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения и два мальчика 2010 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Пушилина. Состояние одного из пострадавших детей оценивается как тяжелое, четверых – средней степени тяжести.

    Кроме того, в Никитовском районе Горловки при обстреле ВСУ с применением ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина 1991 года рождения.

    Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава ДНР.

    На прошлой неделе четверо детей пострадали в результате украинских обстрелов ДНР.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 20:20 • Новости дня
    Российская пловчиха Ищиулова завоевала второе серебро Паралимпиады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянка Виктория Ищиулова стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр в Париже на дистанции 200 м комплексным плаванием.

    Золото досталось пловчихе Брок Уистон из Британии, бронза – британке Элис Тай, передает ТАСС.

    Соревнования проходили в классе SM8 – для пловцов, имеющих низкую степень нарушения координации, умеренные нарушения движения в ногах, с использованием только одной руки.

    До этого на Паралимпиаде 2024 года в Париже 19-летняя Ищиулова выиграла серебро и бронзу. На ее счету победа в Паралимпиаде в Токио на дистанции 50 м вольным стилем и два серебра на тех же Играх. Также она является обладательницей двух бронзовых медалей чемпионата мира.

    Ранее российский спортсмен Алексей Чуркин получил золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по метанию клаба (булавы).

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 17:30 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ сбит над Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, попытка киевского режима атаковать объекты на территории России с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 15.00.

    Ранее украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородской области.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 20:00 • Новости дня
    В Белгороде отказались от проведения школьных линеек на улице из-за обстрелов ВСУ

    Гладков: В Белгороде отказались от проведения школьных линеек на улице из-за обстрелов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В связи с обстрелами со стороны Украины принято решение не проводить школьные линейки в честь Дня знаний 2 сентября в Белгороде и Белгородском районе на улице, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков указал, что в результате атак ВСУ имеются погибшие и пострадавшие, среди раненых – дети.

    «Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

    Напомним, в воскресенье в результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин рассказал, какое правило взял в жизнь из дзюдо
    Эксперт: Политика Нетаньяху ведет Израиль к гражданской войне
    Лавров: Дуров оказался слишком свободным
    Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример
    Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским
    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам
    Названа причина драки со стрельбой у ресторана в Москве

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    В Британии испугались мести России за Крым

    Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

    Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье. Тем не менее она была успешно отбита – уничтожено или перехвачено 158 украинских БПЛА. Какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно еще улучшить? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»

    Звучащая в странах Прибалтики громкая риторика о необходимости «срочно готовиться к нападению России», как выяснилось, не соответствует реальным возможностям этих государств. Более того, граждане Латвии, Литвы и Эстонии вовсе не горят желанием умирать за интересы НАТО. В Прибалтике разгорелся настоящий ресурсный кризис, связанный с запросами армии, и касается он далеко не только финансов. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............