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Турция подтвердила стремление к членству в ЕС
Глава МИД Фидан: Членство в ЕС остается стратегической целью Турции
Вступление в Европейский Союз остается приоритетной целью для Турции, Анкара готова для ее достижения к конструктивному диалогу с ЕС, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Фидан отметил, что Турция привержена дальнейшему развитию отношений с ЕС и готова к конструктивному сотрудничеству.
«Для Турции членство в ЕС является важной стратегической задачей», – цитирует «Газета.Ru» министра.
Он также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о приверженности Анкары идее европейской интеграции. Фидан выразил надежду, что Европейский Союз также проявит заинтересованность в развитии отношений с Турцией и будет готов к позитивному диалогу. По его мнению, такое сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.
Напомним, переговоры о вступлении Анкары в ЕС начались в 2005 году, однако в последние годы процесс интеграции значительно замедлился из-за разногласий между сторонами по ряду вопросов, включая миграционный кризис, демократию и права человека.