  • Новость часаСилы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пять тысяч американских военных играют на нервах Европы
    США анонсировали проект по выводу запертых в Ормузе судов
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    10 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    21 комментарий
    4 мая 2026, 06:44 • Новости дня

    Turkiye: ЕС усилил зависимость от Турции в безопасности, миграции и экономике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Турция усилила свою роль для Евросоюза на фоне геополитических вызовов, что проявляется в вопросах обороны, миграции и экономических отношений, пишут турецкие СМИ.

    Евросоюз сталкивается с растущей зависимостью от Турции по вопросам безопасности, миграции и экономики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Turkiye.

    В публикации подчеркивается, что Турция остается ключевым партнером для Европы, особенно на фоне геополитической напряженности и миграционных вызовов.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс заявила, что ЕС по-новому смотрит на отношения с Турцией и стремится восстановить доверие, учитывая военную мощь Анкары.

    «ЕС фактически не имеет альтернативы Турции в ряде ключевых направлений, особенно в вопросе обороны, зависимость растет», – говорится в публикации.

    Анкара играет важную роль в контроле миграционных потоков и обеспечении региональной стабильности, что делает ее незаменимым участником диалога с Евросоюзом.

    Несмотря на длительные разногласия и стагнацию переговоров о вступлении Турции в ЕС, взаимодействие между сторонами продолжается, особенно в сферах торговли и безопасности.

    Ранее в ЕС заявили, что слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции неверно истолковали, политик якобы не сравнивала Анкару с Москвой и Пекином.

    В начале апреля СМИ писали, что Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    Комментарии (17)
    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    Комментарии (5)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Комментарии (4)
    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    МИД: ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства

    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    Комментарии (18)
    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Еврокомиссия заявила о планах блокировать обход возрастных ограничений через VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    Премьер Польши Туск назвал вывод войск США из ФРГ разрушением альянса

    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    Комментарии (4)
    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Журналист Макдональд: Каллас одержима темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Трамп: США повышают ставку пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Цена газа в Европе взлетела на треть в апреле

    Средняя стоимость газа в Европе за апрель выросла на треть

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за 1 тыс. кубометров по итогам второго весеннего месяца.

    Увеличение стоимости энергоносителей зафиксировано на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

    В конце апреля торги закрылись на отметке 562 доллара за одну тыс. кубометров. При этом средний показатель за месяц оказался на 33% выше котировок аналогичного периода прошлого года.

    Главными причинами удорожания стали ближневосточный кризис и угроза перекрытия Ормузского пролива. Через этот маршрут проходит пятая часть мировых поставок энергоносителей. В результате европейские и азиатские страны вынуждены жестко конкурировать за свободные объемы сырья.

    Сейчас европейские подземные хранилища заполнены лишь на 32%, в них находится около 36 млрд кубометров. К началу осенне-зимнего периода странам Евросоюза необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров для выполнения норматива в 90%.

    Представители компании «Газпром» ранее спрогнозировали возможные проблемы с подготовкой к зиме. «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – заявили в корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В конце апреля газовые котировки на европейском рынке закрепились вблизи отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС

    Глава комитета ЕП Ланге назвал неприемлемыми пошлины США на автомобили из Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение Вашингтона обложить налогом в 25% ввоз европейских машин неприемлемо, заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

    Ланге заявил, что план установить «25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем». Он подчеркнул, что «Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства», передает РИА «Новости».

    «Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – написал европейский политик. По его словам, Вашингтон уже предпринимал подобные произвольные шаги, когда вводил ограничения на более чем 400 видов стали и алюминия. В связи с нынешними мерами, нацеленными на автомобильный сектор, европейским странам необходимо сохранять ясность позиции и твердость, резюмировал Ланге.

    Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству «Синьхуа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на европейские автомобили до 25%. В январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Financial Times предрекла десятилетнее ожидание членства в Евросоюзе для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине

    Журналист Боуз: ЕС игнорирует правду ради продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выступил в социальной сети X с заявлением о позиции Евросоюза по конфликту на Украине. По его словам, европейские власти прекрасно осведомлены о внутренней ситуации в стране, но их волнует исключительно продолжение прокси-войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Боуз в своей публикации отметил, что ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт.

    «ЕС знает, что Зеленский – неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», – подчеркнул глава киевского режима.

    Журналист подчеркнул, что европейским лидерам абсолютно безразлична правда. Главной и единственной целью для них остается поддержание конфликта с Россией любой ценой.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Politico: Трамп собрался наказать Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами, что подтверждает его жесткую позицию по этому вопросу, отмечают западные СМИ.

    Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление наказать европейские страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. В статье отмечается, что разногласия между администрацией Трампа и европейскими партнерами становятся все более острыми и уже кажутся практически непримиримыми.

    «Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать с ними», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что недавние шаги американского президента придали европейцам уверенность в необходимости обретения большей независимости от Вашингтона, хотя этот процесс идет не слишком быстро.

    В качестве одного из последних решений упоминается вывод 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года, что подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать создание Европейского оборонительного союза и постепенно адаптироваться к новым реалиям.

    Издание уточняет, что ранее европейские политики старались угодить Трампу – соглашались на высокие пошлины и обещали увеличить расходы на оборону. Они считали это необходимой платой за то, чтобы президент США продолжал уделять внимание украинскому конфликту.

    Накануне Дональд Трамп заявил о намерении ввести с новой недели пошлины в 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в европейские дела.

    Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз может потерять самостоятельность, если передаст принятие ключевых решений Дональду Трампу.


    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России
    Силуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
    Дипломаты выясняют наличие россиян на борту задержанного в Швеции танкера
    На круизном лайнере в Атлантике от вируса погибли люди
    Мирошник: «Пленки Миндича» раскрыли устройство коррупционной системы Зеленского
    Диетолог рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации