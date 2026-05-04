Turkiye: ЕС усилил зависимость от Турции в безопасности, миграции и экономике

Tекст: Алексей Дегтярёв

Евросоюз сталкивается с растущей зависимостью от Турции по вопросам безопасности, миграции и экономики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Turkiye.

В публикации подчеркивается, что Турция остается ключевым партнером для Европы, особенно на фоне геополитической напряженности и миграционных вызовов.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс заявила, что ЕС по-новому смотрит на отношения с Турцией и стремится восстановить доверие, учитывая военную мощь Анкары.

«ЕС фактически не имеет альтернативы Турции в ряде ключевых направлений, особенно в вопросе обороны, зависимость растет», – говорится в публикации.

Анкара играет важную роль в контроле миграционных потоков и обеспечении региональной стабильности, что делает ее незаменимым участником диалога с Евросоюзом.

Несмотря на длительные разногласия и стагнацию переговоров о вступлении Турции в ЕС, взаимодействие между сторонами продолжается, особенно в сферах торговли и безопасности.

Ранее в ЕС заявили, что слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции неверно истолковали, политик якобы не сравнивала Анкару с Москвой и Пекином.

В начале апреля СМИ писали, что Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море.