Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия втрое сократила экспорт водки в Турцию в феврале, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкой статистической службы. За месяц из России в Турцию было поставлено водки на 45 тыс. долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 151,3 тыс. долларов. Таким образом, объем экспорта снизился в 3,3 раза.

В феврале Россия заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков водки на турецкий рынок с долей 2,9% от всего объема импорта. Лидерами по экспорту водки в Турцию стали Швеция – ее доля достигла 60,9%, а также Польша и Украина с показателями 15,4% и 5,7% соответственно.

Снижение российских поставок произошло на фоне общего изменения структуры импорта алкогольной продукции в Турцию. Российские производители уступили место более крупным игрокам из Европы и с Украины, что, возможно, связано с изменением предпочтений турецких потребителей и торговыми ограничениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие эксперты изучают возможность использования российского аналога SWIFT на фоне проблем с платежами между двумя странами. Экспорт российской водки в Грузию в прошлом году достиг рекордного уровня в 6,6 млн долларов при сохранении за Россией трети местного рынка этого напитка. В 2025 году продажи водки в России снизились на 3,6% до 73,315 млн декалитров на фоне общего падения розничной реализации алкоголя.