Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.7 комментариев
Стало известно об изучении Турцией возможности использовать российский аналог SWIFT
РИА «Новости»: Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT во избежание рисков
Турецкие эксперты изучают возможность использования российского аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщил источник в банковском секторе Турции.
Источник уточнил, что есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе, значит, есть и возможности для применения. По его словам, эксперты с двух сторон тщательно анализируют такую возможность, чтобы избежать негативных последствий, передает РИА «Новости».
Ранее в Анкаре заявили, что проблема с платежными переводами между Россией и Турцией до конца не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров.
Турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.
Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.
В декабре прошлого года система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ России насчитывала 150 нерезидентов из 16 стран.