Стало известно об изучении Турцией возможности использовать российский аналог SWIFT

РИА «Новости»: Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT во избежание рисков

Источник уточнил, что есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе, значит, есть и возможности для применения. По его словам, эксперты с двух сторон тщательно анализируют такую возможность, чтобы избежать негативных последствий, передает РИА «Новости».

Ранее в Анкаре заявили, что проблема с платежными переводами между Россией и Турцией до конца не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров.

Турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

В декабре прошлого года система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ России насчитывала 150 нерезидентов из 16 стран.