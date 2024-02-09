Анкара заявила, что проблема с платежными переводами с Россией не устранена

Источник в Турции заявил, что проблема с платежными переводами с Россией пока не устранена

Tекст: Александра Юдина

По его данным, поступают сигналы от экспортеров о том, что нынешняя ситуация негативно влияет на бизнес-сектор, передает РИА «Новости».

При этом источник заверил, что между ведомствами двух стран продолжаются переговоры.

Также информатор отметил, что турецкая сторона понимает риски торговли с Россией в условиях «доминирования США и Великобритании в мировой финансовой системе».

По его словам, издержки связаны с санкционной политикой США, сейчас в Турции понимают, какой серьезный урон это может нанести торговым отношениям между Турцией и Россией.

Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.