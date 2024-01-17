Турецкие банки стали отказываться работать с российскими

«Коммерсант»: Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими

Tекст: Ольга Никитина

Источники газеты «Коммерсант» на финансовом рынке и участники внешней торговли рассказали, что речь идет о разрыве корреспондентских отношений, а также приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.

Сложности в работе между российскими и турецкими банками, по сведениям издания, возникли давно, но резкое обострение произошло в конце декабря, после подписания соответствующего указа президентом США. Ситуация распространилась почти на все турецкие банки, в том числе Nurol Bank, с которым работали около 40 отечественных кредитных организаций, и Emlak Bank. В частности, сообщается, что банки в Турции перестали осуществлять денежные переводы из России и в страну – ни в лирах, ни в рублях.

Отмечается, что из-за давления со стороны США турецкие банки разрывают отношения не только с российскими, но и китайскими кредитными организациями.

Ранее источник в турецкой банковской сфере заявлял, что новые правила Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) осложнили денежные переводы из России в Турцию.