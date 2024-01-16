В Турции заявили о сложностях в финансовых расчетах с Россией из-за новых правил Минфина США

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, еще 22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, в котором содержатся очень широкие формулировки. В соответствии с новыми правилами, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, могут также подпасть под санкции, передает ТАСС.

Кроме того, оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено. Источник указал, что указанные меры слишком расплывчаты и требуют дополнительных разъяснений. Именно из-за этого происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией, фактически банки находятся «в режиме ожидания».

Ранее турецкое издание Ekonomim со ссылкой на источники сообщило, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров.