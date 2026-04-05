Лихачев сообщил о новой эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

Tекст: Ольга Иванова

Росатом планирует на следующей неделе провести очередную эвакуацию российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, отметив, что часть работников выразила готовность остаться и продолжить службу на объекте, несмотря на то, что станция находится в зоне боевых действий. Однако новая волна эвакуации будет проведена, как только позволят условия.

Лихачев также выразил надежду, что сотрудники, уже покинувшие территорию станции, прибудут в Армению в ближайшие часы. По его словам, основная группа из 198 человек уже направляется к армяно-иранской границе, а благодаря поддержке иранских властей сотрудники смогли переночевать в Исфахане. Глава Росатома подчеркнул, что рассчитывает на их скорое прибытие в Республику Армения этой ночью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия начала эвакуацию 198 специалистов с АЭС «Бушер» на автобусах. Россия запросила режим тишины от Израиля и США для обеспечения безопасности эвакуации.