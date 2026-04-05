Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгороде
По территории производственного предприятия в Белгороде был нанесен удар беспилотником Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в своем канале на платформе Max уточнил: «В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по территории производственного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены емкость и остекление административного здания».
В результате атаки повреждены емкость и остекление административного здания. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства случившегося и оценивают ущерб.
Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в поселке Октябрьский пострадал местный житель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области 12 человек получили ранения при атаке дронов ВСУ. Велосипедист и водитель автомобиля также пострадали от FPV-дрона ВСУ под Белгородом.