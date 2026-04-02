Велосипедист и водитель авто пострадали от FPV-дрона ВСУ под Белгородом

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, в Белгородском округе на участке автодороги Красный Октябрь – Бессоновка FPV-дрон ударил по автомобилю, из-за чего водитель получил осколочные ранения кисти и плеча.

«Пострадавшему оказана необходимая помощь в больнице, от предложенной госпитализации отказался. Машина повреждена», – написал Гладков.

Также он сообщил, что в селе Архангельское Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно рядом с велосипедистом.

«Бойцы «Орлана» и самообороны вывезли и доставили мужчину с осколочными ранениями ног и лица в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время ему продолжают оказывать помощь в больнице», – добавил губернатор.

