Мирный житель погиб при детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области
В результате детонации FPV-дрона в селе Почаево Грайворонского округа погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«При очередной атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель», – сообщил Гладков в Max.
В результате взрыва беспилотника мужчина получил ранения и скончался на месте. Гладков выразил соболезнования семье и близким погибшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по зданию правительства Белгородской области, в результате ранения получил начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Накануне два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области.