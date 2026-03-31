Мирный житель погиб при детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику

Tекст: Вера Басилая

Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.

Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».

По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.

В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.

Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.

Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

