Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
Чиновник пострадал при ударе дрона ВСУ по правительству Белгородской области
ВСУ ударили беспилотником по зданию правительства Белгородской области, ранения получил начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший получил осколочные ранения ног, живота и руки, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Бригада скорой помощи везет его в областную клиническую больницу.
Также повреждения получили фасад и остекление здания.
В сентябре дроны ВСУ несколько раз проводили атаки на здание правительства Белгородской области, в ходе одной атаки были повреждены кровля и остекление, в ходе другой – фасад.