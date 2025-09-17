Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области
В результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил Гладков в Telegram-канале.
По его словам, были повреждены кровля и остекление здания. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Гладков заявил, что специалисты уже оценивают объем нанесенного ущерба. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. До этого в Белгородской области после удара FPV-дрона погиб мужчина.