Аэропорт Внуково стал принимать и выпускать рейсы по согласованию
После временных ограничений полетов в аэропорту Внуково работа с рейсами перешла в решим согласования, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
Напомним, ранее Росавиация временно ограничила полеты в аэропорту Внуково.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона с 23 часов вечера пятницы. Позже были уничтожены еще два беспилотника на подлете к столице.