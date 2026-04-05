Минобороны заявило об уничтожении 77 украинских БПЛА над Россией

Tекст: Ольга Иванова

За шесть часов дежурные подразделения ПВО сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны России, атаки произошли пятого апреля с 08.00 до 14.00 по московскому времени.

В ведомстве добавили: «Пятого апреля в период с 08.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».

В сообщении подчеркивается, что все беспилотники были самолетного типа и не достигли своих целей. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки БПЛА были повреждены объекты «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов.