Tекст: Вера Басилая

Выступая на форуме CEO Club Ukraine, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, призвал не ждать чудес от возможных перемен в процессе мобилизации на Украине, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Не стоит ждать чуда от смены названий или формата работы военкоматов, от смены названия военкоматов не изменится ничего».

По данным украинского телеканала «Общественное», во время общения с прессой Буданова попросили оценить перспективы изменений в подходах к мобилизации. Чиновник ответил, что рассчитывать на кардинальную смену политики в этой сфере не следует, поскольку, по его словам, Вооруженным силам Украины нужен «человеческий капитал», чтобы удержать фронт.

Он подчеркнул, что из-за нежелания граждан вступать в ряды украинских военнослужащих новобранцев приходится мобилизовать принудительно. В недоверии к ВСУ и военкоматам Буданов обвинил интернет и мессенджер Telegram. При этом он признал, что нынешний мобилизационный процесс остается хаотичным и, пока продолжается конфликт, кардинально изменить его невозможно.

В декабре 2025 года Буданов заявил о разрушении украинской мобилизации действиями киевского режима.

На улицах городов на Украине появились баннеры с призывом женщинам вступать в ВСУ из-за нехватки личного состава.

Сотрудники территориального центра комплектования получили разрешение открывать огонь по жителям Херсона в случае сопротивления.