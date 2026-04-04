МИД России озвучил требования к новому генсеку ООН

Глава департамента МИД России Логвинов озвучил требования к новому генсеку ООН

Tекст: Антон Антонов

Логвинов подчеркнул, что основной задачей главы ООН должно стать обеспечение условий для здорового межгосударственного диалога и посредничество, без попыток выступать в роли судьи или арбитра. По его словам, сотрудники организации обязаны строго придерживаться целей и принципов Устава ООН без расстановки приоритетов или иерархии., передает ТАСС

Логвинов отметил, что в конфликтных ситуациях генеральному секретарю следует занимать равноудаленную позицию и пользоваться нейтральной терминологией. Он призвал отказаться от комментариев с двойными стандартами, подчеркнув недопустимость разграничения вроде «Гренландия – это одно, а Крым – другое».

«Только такой подход позволит исключить применение «двойных стандартов», которые, увы, проявляются практически на всех уровнях всемирной организации, особенно ярко – в контексте ситуаций в Газе и на Украине», – заявил он.

Дипломат также высказался против продолжения реформ, подобных инициативе Антониу Гутерреша «ООН-80», подчеркнув, что будущий руководитель должен сосредоточиться на исполнении решений стран-членов, а не инициировать собственные проекты.

В числе других требований – уважение к прерогативам Совета Безопасности ООН, прозрачность финансовых потоков, недопустимость дискриминации в доступе к многосторонним механизмам финансирования и строгая подотчетность государствам-членам.

Особое внимание Логвинов уделил необходимости «работы над ошибками» для восстановления репутации и доверия к ООН и ее секретариату. Он уверен, что при выборе кандидата важно учитывать его готовность конструктивно взаимодействовать с Россией по приоритетным вопросам, включая кадровую представленность в системе организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Совет Безопасности и Генассамблея ООН запустили процедуру выборов нового генерального секретаря организации. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на этот пост.



Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Главу организации сначала рекомендует Совет Безопасности, после чего его кандидатуру утверждает Генеральная Ассамблея, а срок службы составляет пять лет с возможностью продления еще на один или несколько периодов. Формального лимита по числу сроков в уставных документах нет, но на практике ни один генсек пока не занимал пост дольше десяти лет. Сложившаяся традиция также предполагает, что претенденты не выдвигаются из числа граждан пяти постоянных членов Совбеза — России, США, Китая, Великобритании и Франции.