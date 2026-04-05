«Купол Донбасса» сбил 240 украинских беспилотников за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пушилин сообщил, что за минувшую неделю система «Купол Донбасса» предотвратила 240 террористических атак, связанных с применением беспилотников со стороны украинских военных, сообщает ТАСС. Он добавил, что только над Донецком и Макеевкой было уничтожено 195 беспилотников, а над Горловкой – 45.

Пушилин указал, что Вооруженные силы Украины используют тактику комбинированных налетов, сочетая различные типы беспилотных аппаратов для нанесения ударов по инфраструктуре. В Ленинском районе Донецка был перехвачен ударный дрон Hornet с осколочно-фугасной боеголовкой.

Во время атаки в Волновахском муниципальном округе украинский дрон RAM-2X с боеголовкой ЗК 2.7 УЯ пытался поразить распределительную электроподстанцию. Вблизи Мариуполя был перехвачен самолетный БПЛА Darts с боезарядом весом три килограмма. В Горловке террористы пытались атаковать железнодорожный узел и подстанции с помощью FPV-дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами на базе кумулятивных гранатометных выстрелов.

Система «Купол Донбасса» управляется сотрудниками регионального управления ФСБ России. После перехвата беспилотных аппаратов взрывотехники обеспечивают уничтожение их боевых частей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 256 атак Вооруженных сил Украины на территории ДНР. Ранее эта система за одну неделю отразила 237 атак украинских беспилотников на Донецкую народную республику. Еще неделей раньше система РЭБ за семь дней предотвратила 286 террористических атак украинских дронов на объекты ДНР.