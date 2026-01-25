Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
«Купол Донбасса» за неделю отразил 237 атак ВСУ
Система «Купол Донбасса» за неделю отразила 237 атак Вооруженных сил Украины на Донецкую Народную Республику, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 237 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины на Донецкую Народную Республику, передает ТАСС. По словам Пушилина, над Донецком и Макеевкой были ликвидированы 213 беспилотников, над Горловкой – 24. Управление системой осуществляют военнослужащие регионального Управления ФСБ России: они перехватывают вражеские дроны, после чего взрывотехники обезвреживают и уничтожают их боевые заряды.
Украинские военные продолжают попытки атаковать объекты энергетики региона. В районе Старобешевской ТЭС был перехвачен ударный беспилотник самолетного типа FP-1 с осколочно-фугасным боеприпасом, а в Еленовке – дрон «Бородавочник» с кумулятивной боеголовкой. Около электроподстанции в Горловке обнаружены и перехвачены пять FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами на базе гранатометных выстрелов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов.
В ДНР за неделю сорвали почти 260 атак украинских дронов.
За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой.