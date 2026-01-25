  • Новость часаМинобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Гладков рассказал об аварийных работах после обстрела Белгорода
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    25 января 2026, 13:18

    «Купол Донбасса» за неделю отразил 237 атак ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система «Купол Донбасса» за неделю отразила 237 атак Вооруженных сил Украины на Донецкую Народную Республику, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 237 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины на Донецкую Народную Республику, передает ТАСС. По словам Пушилина, над Донецком и Макеевкой были ликвидированы 213 беспилотников, над Горловкой – 24. Управление системой осуществляют военнослужащие регионального Управления ФСБ России: они перехватывают вражеские дроны, после чего взрывотехники обезвреживают и уничтожают их боевые заряды.

    Украинские военные продолжают попытки атаковать объекты энергетики региона. В районе Старобешевской ТЭС был перехвачен ударный беспилотник самолетного типа FP-1 с осколочно-фугасным боеприпасом, а в Еленовке – дрон «Бородавочник» с кумулятивной боеголовкой. Около электроподстанции в Горловке обнаружены и перехвачены пять FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами на базе гранатометных выстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов.

    В ДНР за неделю сорвали почти 260 атак украинских дронов.

    За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

    24 января 2026, 14:42
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    24 января 2026, 22:47
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    25 января 2026, 11:20
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 17:41
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Интенсивность боев на Харьковском направлении возрастает, освобождение села Старица позволит соединить два плацдарма, которые появились после двух вклинений в 2024 году, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Об освобождении Старицы подразделениями группировки войск «Север» говорится в сводке Минобороны России.

    «Движение в сторону населенного пункта Старица и его освобождение вызвано намерением командования группировки «Север» соединить в Харьковской области два плацдарма. Я напомню, что летом 2024 года было два вклинения. Одно в направлении города Волчанск, а другое – в направлении села Липцы, но тогда они не были связаны между собой», – отмечает военкор Федор Громов.

    Ход боевых действий на Харьковском направлении идет с возрастающей интенсивностью, подчеркивает собеседник. «Масштабы боестолкновений на этом участке фронта отличаются от тех, которые идут сейчас в районе Красноармейска или Константиновки. В условиях, когда российские войска окончательно овладели Волчанском, продвигаться становится немного легче», – добавил спикер.

    По словам военкора, пройден еще один из этапов для установления контроля над участком западного берега Северского Донца, что в перспективе дает более полный огневой контроль над рекой и местными переправами.

    «Движение на этом участке фронта надо рассматривать вкупе с продвижением в районе Волчанска. Но уже очевидна тенденция, что в Харьковской области будет создаваться единая линия фронта с тенденциями к дальнейшему наступлению в сторону Харькова», – полагает Громов. 

    Продвижения группировки «Север» связаны в первую очередь с «нехваткой резервов у украинских войск на этом направлении». «Ближайшие резервы, которые могло бы задействовать украинское командование, находятся в районе Купянска. Соответственно, если они пойдут на это, то не смогут удержаться в Купянске. Как ни крути, их прорыв в этот город был в большей части медийной составляющей. Но с другой стороны, военная составляющая в этом тоже есть. Если ВСУ не будут контратаковать в районе Купянска, то этим займутся российские подразделения группировки «Запад». В таком случае следует ожидать стремительного продвижения наших войск с другой стороны Харьковской области», – считает Громов.

    Об освобождении подразделениями российской группировки войск «Север» населенного пункта Старица (проживающих около 680 человек) в Чугуевском районе Харьковской области в субботу говорится в сводке Минобороны. Это повторное освобождение. Впервые о взятии Старицы под контроль ВС РФ Минобороны сообщало в мае 2024 года.

    Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, село расположено на одноименной реке в километре от места ее впадения в Северский Донец в трех километрах от села Прилипка (было освобождено 23 декабря прошлого года). «Из Старицы можно наступать на юг – на Рубежное и Старый Салтов, чтобы лишить противника переправ через реку. Это создаст предпосылки для выхода на Чугуев и к восточным пригородам Харькова», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    В пятницу Минобороны России сообщало об освобождении в Харьковской области села Симиновка, которое находится примерно в 15 км от границы с Россией к югу от города Волчанска. Симиновка располагается на дороге вдоль восточного берега Северского Донца.

    24 января 2026, 15:25
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада скорой помощи, находившаяся в медицинском автомобиле, погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Все сотрудники медицинской бригады, находившиеся в машине скорой помощи, погибли после атаки украинского беспилотника, сообщил в Telegram-канале Сальдо.

    Он отдельно подчеркнул, что считает произошедшее убийством мирных людей, которые занимались спасением жизней и работали на самом опасном участке. Сальдо назвал случившееся очередным военным преступлением киевского режима и преступлением против человечности.

    Ранее Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.

    25 января 2026, 12:44
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные улучшили позиции по нескольким направлениям, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительный урон личному составу и технике ВСУ, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал МО. В результате операций в районах Корчаковки, Сосновки, Кучеровки, Стецковки, Волчанских Хуторов и Захаровки украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла потери формированиям ВСУ в Березовке, Нечволодовке, Петровке, Коровьем Яре и Сосновом. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, уничтожены три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли новые позиции и вывели из строя личный состав и технику четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Константиновке, Алексеево-Дружковке, Краматорске и Резниковке. Потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

    «Центр» улучшил положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в Белицком, Гришино, Доброполье, Родинском в Донецкой народной республике и Новопавловке, Новоподгородном в Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях, а также склад материальных средств.

    Подразделения «Днепра» нанесли поражение механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационную станцию, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетической инфраструктуры, цех по производству и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в Донецкой народной республике.

    Российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    24 января 2026, 19:10
    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области в день переговоров в ОАЭ, назвав произошедшее варварством и шагом к эскалации.

    В Министерстве иностранных дел России резко осудили удар Вооружённых сил Украины по санитарному автомобилю с бригадой медиков в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале МИД.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на фоне переговоров в Абу-Даби по Украине киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны.

    Захарова подчеркнула, что удар ВСУ в день переговоров говорит о безответственном отношении Киева к попыткам урегулирования ситуации.

    Дипломат добавила, что таким образом киевский режим сделал шаг к дальнейшей эскалации, а также вновь продемонстрировал истинное отношение к усилиям по достижению мира, которые предпринимаются в эти дни. Российская сторона настаивает, чтобы международные структуры дали беспристрастную оценку этому инциденту.

    Захарова подчеркнула, что потакание подобным действиям недопустимо, выразила соболезнования семьям погибших и заверила, что следственные органы России делают всё возможное для того, чтобы все причастные к нападению понесли суровое наказание.

    Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.

    В результате этого удара в машине находилась бригада из трех человек, все они погибли.

    Также ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.

    24 января 2026, 16:13
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские чиновники анонсировали проведение новых переговоров по урегулированию ситуации, запланированных на следующую неделю в Абу-Даби.

    Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журналиста портала Axios Барака Равида. Информацию о предстоящей встрече он получил от украинских чиновников.

    «Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», – заявил Равид в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Второй день переговоров проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения шли в одном из дворцов Абу-Даби в разных форматах.

    Переговорщики в столице ОАЭ анализировали различные проекты документов и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    24 января 2026, 22:21
    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности сразу в нескольких населенных пунктах региона, призвав жителей спуститься в укрытия.

    О введении режима ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность», – написал он в своем Telegram-канале.

    Гладков настоятельно рекомендовал жителям незамедлительно спуститься в подвальные помещения и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

    Власти региона продолжают информировать население о текущей ситуации и мерах безопасности.

    Ранее в Белгородской области неоднократно объявлялись подобные режимы из-за угрозы ракетных обстрелов. Губернатор просит соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО отразила атаку воздушных целей над Белгородом и округом. При обстреле были повреждены объекты энергетического комплекса и несколько частных домов.

    В результате атаки беспилотника в городе Шебекино погиб один человек, его автомобиль полностью сгорел. В результате атак украинских дронов также пострадала местная жительница.

    24 января 2026, 18:52
    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки с применением беспилотника квадрокоптерного типа был поврежден автомобиль скорой помощи в Энергодаре, медицинский персонал и водитель не пострадали, сообщил мэр города Максим Пухов.

    ВСУ применили квадрокоптер для атаки на машину скорой помощи в Энергодаре, сообщил в Telegram-канале Пухов.

    По его словам, автомобиль был атакован во время выполнения экстренного вызова. Санитарная машина имела специальную окраску и отличительные знаки, однако это не помешало атаке.

    Пухов отметил, что врачи и водитель остались целы, хотя автомобиль получил повреждения. Он подчеркнул, что это не первое нападение на медиков в регионе, и назвал удар по машине с красным крестом «прямым нарушением всех правил войны».

    Информацию о происшествии подтвердил и Минздрав Запорожской области, отметив, что медики не пострадали.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бригада скорой помощи погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области.

    Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.

    25 января 2026, 03:46
    В Белгороде ударом ВСУ повреждена насосная станция системы отопления домов

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ракетного обстрела Белгорода была остановлена насосная станция, из-за чего несколько домов остались без отопления.

    Работа насосной станции, обеспечивающей теплом жилые дома микрорайона Харьковская гора, была остановлена после ракетного удара ВСУ, сообщил мэр города Валентин Демидов.

    «После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», – написал Демидов в своем Telegram-канале.

    По его словам, аварийные бригады уже прибыли на место, чтобы восстановить подачу тепла, и оборудование планируют запустить в течение ближайшего времени.

    Кроме того, Демидов сообщил, что в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, возгорание во дворе многоэтажного дома было оперативно ликвидировано.

    Одна из машин, находившихся рядом, была своевременно отогнана, а хозяйственная постройка в частном секторе получила повреждения из-за пожара.

    Мэр отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли по Белгороду самый интенсивный с начала спецоперации обстрел.

    В результате атаки были повреждены объекты энергетики города. При обстреле возникли возгорания и разрушились частные строения. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ предположительно использовали системы HIMARS.

    24 января 2026, 21:24
    Tекст: Мария Иванова

    Волонтерский автомобиль с гуманитарной помощью для реабилитационного центра хищников в Запорожской области был атакован ВСУ, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

    Украинские войска нанесли удар по автомобилю волонтёрской организации «Крылья Победы», который вёз гуманитарную помощь для Васильевского реабилитационного центра крупных хищников в Запорожской области, передаёт Telegram-канал Натальи Романиченко. Инцидент произошёл 24 января, когда машина направлялась в помощь животным зоопарка.

    Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила: «К сожалению, в последнее время пособники киевского режима прицельно охотятся на гражданские автомобили. Особенно на те, которые привозят провизию или гуманитарную помощь».

    По её словам, цель подобных атак – дестабилизировать обстановку в регионе на фоне отсутствия реальных успехов у ВСУ на линии фронта.

    Несмотря на опасность, волонтёры продолжают доставлять необходимую помощь на освобождённые территории. Романиченко отметила, что значительный вклад в поддержку центра делают не только власти, но и неравнодушные жители, которых сегодня атаковал вражеский дрон. В результате удара был разрушен труд многих людей, но работа волонтёров продолжится.

    Центр реабилитации для хищных животных в Васильевке ранее существовал за счёт туристов и местных жителей, однако сейчас, в условиях прифронтовой жизни, он особенно нуждается в помощи. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и администрация региона оказывают поддержку, но, по словам Романиченко, реальное спасение животным приносят простые люди.

    В завершение глава округа поблагодарила волонтёров «Крыльев Победы» за мужество и преданность делу, подчеркнув, что никто не останется в беде и все испытания будут преодолены благодаря единству и поддержке неравнодушных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела ВСУ здания поликлиники в Каховке пострадали окна, медицинское оборудование и мебель.

    В субботу бригада скорой помощи, находившаяся в медицинском автомобиле, погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области.

    ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар по машине скорой помощи в Херсонской области, назвав произошедшее варварством и шагом к эскалации.

    24 января 2026, 20:12
    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела ВСУ здания поликлиники в Каховке пострадали окна, медицинское оборудование и мебель, пострадавших среди людей нет, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

    Украинские военные нанесли удар по зданию поликлиники на улице Свердлова в Каховке около 15:10. Снаряд попал в стену здания, в результате чего были выбиты окна на втором и третьем этажах. Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко заявил, что жертв среди людей нет, передает РИА «Новости».

    Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что также повреждены медицинское оборудование и мебель. По его словам, среди персонала и посетителей поликлиники никто не пострадал, что назвал настоящим чудом.

    Филипчук добавил, что восстановительные работы пока не начаты, так как сохраняется опасность из-за вражеской активности. Он заявил, что украинские военные целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, оказывающим медицинскую помощь населению.

    Вооруженные силы Украины применили квадрокоптер против машины скорой помощи в Энергодаре.

    Бригада скорой помощи погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области.

    Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар ВСУ по машине скорой помощи, назвав это варварством и шагом к эскалации.

    24 января 2026, 20:20
    Tекст: Мария Иванова

    В течение 12 часов средства ПВО уничтожили девять беспилотников самолетного типа, пять из которых были сбиты над Белгородской областью.

    За последние 12 часов силы противовоздушной обороны России сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, передает Минобороны России. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

    В период с 8.00 до 20.00 по московскому времени были уничтожены пять беспилотников над территорией Белгородской области и четыре над Курской областью. Минобороны уточняет, что все аппараты были перехвачены дежурными средствами ПВО.

    О пострадавших или разрушениях в результате падения сбитых дронов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинский дрон атаковал медицинский автомобиль в Херсонской области, в результате чего погибла бригада скорой помощи. Позднее ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.

    Министерство обороны России заявило о ликвидации за прошлую ночь 75 дронов  над российскими регионами.

    25 января 2026, 07:53
    Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продолжили наступление на нескольких участках фронта, уничтожив технику и позиции ВСУ, а также продвинулись до 550 метров в Сумской области.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка войск «Север» наращивает интенсивность ударов по позициям и логистическим маршрутам ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

    В Сумской области продолжаются ожесточенные бои, авиация и артиллерия регулярно наносят удары по противнику. ВСУ перебрасывают расчеты БпЛА, используют танки и советское вооружение для обороны.

    Штурмовые подразделения России продвинулись на четырех участках в Сумском районе и на трех в Глуховском районе, общее продвижение составило до 550 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, однако авиация ВКС России атаковала позиции 103-й бригады ТРО в районе Будков.

    В Черниговской области была уничтожена площадка запуска дальних БпЛА и пункты дислокации 433-го батальона ВСУ, откуда наносились удары по российской территории.

    На Харьковском направлении российские войска также продолжают постепенное продвижение, авиация наносит точечные удары по тыловым районам ВСУ, активно применяются «Герани», тяжелая артиллерия и «Солнцепеки».

    Возле Старицы зафиксировано продвижение на двух участках до 250 метров, в лесах Симиновки занято три опорных пункта ВСУ и продвижение на 300 метров.

    В Волчанских Хуторах «Солнцепеки» нанесли удары по позициям ВСУ, а штурмовые группы России продвинулись на 200 метров.

    В районе Хатнего российские бойцы продвинулись на семи участках по лесопосадкам. Украинское командование продолжает отправлять личный состав на позиции, разрушенные авиаударами, в результате чего за сутки уничтожено три боевые группы противника.

    На Липцовском направлении изменений нет, но продолжается уничтожение транспорта ВСУ FPV-дронами.

    За сутки потери ВСУ составили более 180 человек, из них свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской области.

    В Сумской области уничтожены танк Т-64, РСЗО «Град», станция РЭБ, 14 внедорожников, грузовик, багги, пять ПУ БпЛА, четыре станции «Старлинк», три антенны связи, 37 самолетных БпЛА, восемь БпЛА «Баба Яга», два склада матсредств и склад ГСМ.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены БТР М113, гаубицы Д-20 и М101, три миномета, станция РЭБ «Анклав», два внедорожника, два багги, шесть ПУ БпЛА, три станции «Старлинк», антенна связи, 29 самолетных БпЛА, девять БпЛА «Баба Яга», два роботизированных комплекса и склад матсредств.

    На Великобурлукском направлении уничтожено три внедорожника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили более пятидесяти украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по заводу, производящему дальнодействующие беспилотники, в ответ на атаки Киева на гражданские объекты.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Старицы в Харьковской области.

    24 января 2026, 19:58
    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских БПЛА по гражданским автомобилям в Васильевском округе Запорожской области число пострадавших достигло четырех человек, глава администрации Наталья Романиченко.

    Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на гражданские автомобили в Васильевском муниципальном округе Запорожской области увеличилось до четырех, сообщила в Telegram-канале Романиченко.

    По ее словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее губернатор Евгений Балицкий информировал о троих раненых – двоих мужчинах и подростке.

    Вооруженные силы Украины применили квадрокоптерный беспилотник против машины скорой помощи в Энергодаре.

    Бригада скорой помощи погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области.

    Автомобиль скорой помощи был атакован на въезде в Голую Пристань Херсонской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку ВСУ по скорой помощи, назвав это варварством и шагом к эскалации.

      Как США копают под Китай через Иран

      Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

      Русские возвращаются сами к себе

      На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

      Почему Запад лишился объединяющих ценностей

      Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

