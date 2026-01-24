  • Новость часаМИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    11 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    7 комментариев
    24 января 2026, 18:15 • В мире

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам
    @ gsa.gov

    Tекст: Евгений Крутиков

    В прошедших на этой неделе переговорах президента России с представителями США с американской стороны впервые участвовал новый фигурант – Джош Грюнбаум. Почему ряд подробностей его юности почти неизвестны – и какую именно функцию Дональд Трамп отвел этому человеку в рамках текущих российско-американских контактов?

    Впервые Джош Грюнбаум проявился как участник российско-американских отношений во время встречи представителей США с Кириллом Дмитриевым, прошедшей в Майами 20-21 декабря прошлого года. Но, учитывая максимальный уровень секретности вокруг всего, что связано с российско-американскими переговорами, сложно утверждать, какая именно сфера переговоров делегирована Грюнбауму. В администрации Трампа Грюнбаум занимает пост федерального инспектора/комиссара по государственным закупкам США. Предположительно, он отвечает за общее направление: от экономических проектов до восстановления полноценных дипломатических отношений.

    Сам Грюнбаум лишь подтверждает свое участие: «Я в одном треке с Джаредом и Стивом» (основателем компании Affinity Partners, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом – прим. ВЗГЛЯД).

    Несмотря на прозрачность его юридической карьеры, которую можно расписать буквально по дням, Джош Грюнбаум – человек-загадка. Начнем с того, что точная дата его рождения не известна. В справочных материалах указывают 1 января 1986 года, но это лишь ориентировочно, даже год рождения точно не определен. Ясно одно: ему 40 лет или чуть более. Например, Consulting.us указывает, что в 2025 году Грюнбауму было 39 лет.

    Грюнбаум родился в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси – неофициальной столице американского еврейства. Сообщалось, что он внук человека, пережившего Холокост и потерявшего тогда всю остальную семью. Маленький Джош учился в иешиве (еврейской религиозной школе) и подрабатывал в компании отца, который занимался импортом продуктов. Собственно говоря, об этом периоде его жизни мы практически ничего не знаем, а сам он предпочитает не особенно распространяться.

    Сколько-нибудь убедительная и документально подтвержденная биография Джоша Грюнбаума начинается с поступления в Школу права Нью-Йоркского университета. Он получил степень доктора юриспруденции, а затем степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, после чего был допущен к юридической практике в штате Нью-Йорк.

    Закрытость Джоша Грюнбаума в вопросах о своем детстве и молодости может быть связана с семейным конфликтом.

    Хороший еврейский мальчик, учившийся в иешиве, не захотел становиться раввином, но и не стал продолжат дело отца по импорту продуктов, а пошел в самостоятельное плавание по бурным волнам американской юриспруденции. Не во всех ортодоксальных семьях такое приветствуется.

    Тем не менее Джош Грюнбаум сохранил и религиозное чувство и чувство сопричастности к еврейскому народу. Сейчас именно он стоит во главе похода американской администрации против роста антисемитизма, особенно в левой университетской среде.

    «Я вырос в общине, где еврейские ценности и религия были очень важны,

    говорил он. – Это неотъемлемая часть моего воспитания, моего мировоззрения и того, откуда я черпаю свои моральные принципы. Я думаю, что для меня, как для американского еврея, после 7 октября (нападение ХАМАС на Израиль – прим. ВЗГЛЯД) многие проблемы, с которыми столкнулась еврейская община, стали еще более актуальными».

    Грюнбаум входит в целевую группу Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом в университетских городках на фоне войны между Израилем и ХАМАС. Именно эта группа взяла по контроль десять крупнейших университетов Америки, в которых после 7 октября резко выросли антисемитские настроения, значительная часть преподавателей и студентов стала поддерживать ХАМАС и имели место даже случае нападения на студентов-евреев.

    Джош Грюнбаум выступил от имени американского правительства с резким заявлением в адрес Колумбийского университета. Комиссия по борьбе с антисемитизмом вместе с несколькими профильными министерствами объявила об отмене гранта правительства США Колумбийскому университету на 400 млн долларов из-за его «бездействия в отношении постоянных притеснений студентов-евреев». В Гарвард было направлено письмо, в котором правительство США требовало ужесточить политику найма и приема иммигрантов и иностранных студентов, ограничить влияние студентов преподавателей на внутреннюю политику вуза и отчислить всех, замеченных в антисемитизме.

    Начался всеамериканский скандал, всколыхнувший влиятельную университетскую среду. Левые преподаватели (а они составляют большинство) восприняли политику администрации Трампа не только как посягательство на университетские свободы, но и как удар по всей левой идеологии, которую они десятилетиями насаждали в кампусах. Президент Гарварда Алан Гарбер заявил, что не будет подчиняться правительству.

    Тогда Белый дом заморозил 2 млрд долларов господдержки, которую предназначались Гарварду. Также на 2 млрд была приостановлена поддержка Северо-Западного и Корнеллского университетов. «...Мы будем оперативно принимать меры, чтобы привлечь к ответственности организации, которые допускают распространение антисемитизма», – заявил тогда Грюнбаум.

    Дипломатического опыта у Грюнбаума нет. Но было бы ошибочно записывать его в число, например, «мальчиков в коротких штанишках», которые составили костяк команды Илона Маска в DOGE, департаменте по государственной эффективности. Эти ребята подходили к теме сокращения госрасходов как к компьютерной игре, в результате чего настроили против себя сразу всех, включая и республиканцев.

    Инвесторы и юристы, работавшие с Грюнбаумом в различных юридических и инвестиционных фирмах, отмечают, что он специализировался на сложных случаях кредитования и инвестирования. Грубо говоря, это один из тех самых знаменитых кризисных юристов, которые приходят на помощь, когда что-то пошло не так.

    Кроме того, Грюнбаум обучен работать с очень большими деньгами, они его не завораживают.

    Именно по этой причине он стал главным специалистам по пересмотру государственных контрактов и легко принялся «срезать» соглашения даже с крупными и известными консалтинговыми фирмами на семи- и восьмизначные суммы.

    Таким образом, устойчивость мировоззрения, религиозное воспитание и невозмутимость в обращении с деньгами, в том числе и чужими, сделали Джоша Грюнбаума идеальной фигурой для обсуждения сложных, спорных, но перспективных проектов с Россией.

    «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

    Если предположить, что Грюнбаум в рамках переговоров отвечает за экономическое развитие двухсторонних отношений на долгосрочную перспективу, то его назначение выглядит логично. Уиткофф отвечает именно за дипломатическую составляющую (поговаривали, что он в какой-то момент даже претендовал на должность посла в Москве, но затем переиграли), а Кушнер считается человеком, который умеет вести переговоры в кризисных ситуациях на любую тему.

    В целом американская команда переговорщиков выглядит хоть и разнородно – состоя из людей разных поколений, с разным образованием и жизненным опытом – но целостно. И, похоже, Джош Грюнбаун в нее идеально вписывается.

    Главное
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ
    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином
    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

    В прошедших на этой неделе переговорах президента России с представителями США с американской стороны впервые участвовал новый фигурант – Джош Грюнбаум. Почему ряд подробностей его юности почти неизвестны – и какую именно функцию Дональд Трамп отвел этому человеку в рамках текущих российско-американских контактов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации