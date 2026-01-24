К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

Tекст: Евгений Крутиков

Впервые Джош Грюнбаум проявился как участник российско-американских отношений во время встречи представителей США с Кириллом Дмитриевым, прошедшей в Майами 20-21 декабря прошлого года. Но, учитывая максимальный уровень секретности вокруг всего, что связано с российско-американскими переговорами, сложно утверждать, какая именно сфера переговоров делегирована Грюнбауму. В администрации Трампа Грюнбаум занимает пост федерального инспектора/комиссара по государственным закупкам США. Предположительно, он отвечает за общее направление: от экономических проектов до восстановления полноценных дипломатических отношений.

Сам Грюнбаум лишь подтверждает свое участие: «Я в одном треке с Джаредом и Стивом» (основателем компании Affinity Partners, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом – прим. ВЗГЛЯД).

Несмотря на прозрачность его юридической карьеры, которую можно расписать буквально по дням, Джош Грюнбаум – человек-загадка. Начнем с того, что точная дата его рождения не известна. В справочных материалах указывают 1 января 1986 года, но это лишь ориентировочно, даже год рождения точно не определен. Ясно одно: ему 40 лет или чуть более. Например, Consulting.us указывает, что в 2025 году Грюнбауму было 39 лет.

Грюнбаум родился в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси – неофициальной столице американского еврейства. Сообщалось, что он внук человека, пережившего Холокост и потерявшего тогда всю остальную семью. Маленький Джош учился в иешиве (еврейской религиозной школе) и подрабатывал в компании отца, который занимался импортом продуктов. Собственно говоря, об этом периоде его жизни мы практически ничего не знаем, а сам он предпочитает не особенно распространяться.

Сколько-нибудь убедительная и документально подтвержденная биография Джоша Грюнбаума начинается с поступления в Школу права Нью-Йоркского университета. Он получил степень доктора юриспруденции, а затем степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, после чего был допущен к юридической практике в штате Нью-Йорк.

Закрытость Джоша Грюнбаума в вопросах о своем детстве и молодости может быть связана с семейным конфликтом.

Хороший еврейский мальчик, учившийся в иешиве, не захотел становиться раввином, но и не стал продолжат дело отца по импорту продуктов, а пошел в самостоятельное плавание по бурным волнам американской юриспруденции. Не во всех ортодоксальных семьях такое приветствуется.

Тем не менее Джош Грюнбаум сохранил и религиозное чувство и чувство сопричастности к еврейскому народу. Сейчас именно он стоит во главе похода американской администрации против роста антисемитизма, особенно в левой университетской среде.

«Я вырос в общине, где еврейские ценности и религия были очень важны,

– говорил он. – Это неотъемлемая часть моего воспитания, моего мировоззрения и того, откуда я черпаю свои моральные принципы. Я думаю, что для меня, как для американского еврея, после 7 октября (нападение ХАМАС на Израиль – прим. ВЗГЛЯД) многие проблемы, с которыми столкнулась еврейская община, стали еще более актуальными».

Грюнбаум входит в целевую группу Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом в университетских городках на фоне войны между Израилем и ХАМАС. Именно эта группа взяла по контроль десять крупнейших университетов Америки, в которых после 7 октября резко выросли антисемитские настроения, значительная часть преподавателей и студентов стала поддерживать ХАМАС и имели место даже случае нападения на студентов-евреев.

Джош Грюнбаум выступил от имени американского правительства с резким заявлением в адрес Колумбийского университета. Комиссия по борьбе с антисемитизмом вместе с несколькими профильными министерствами объявила об отмене гранта правительства США Колумбийскому университету на 400 млн долларов из-за его «бездействия в отношении постоянных притеснений студентов-евреев». В Гарвард было направлено письмо, в котором правительство США требовало ужесточить политику найма и приема иммигрантов и иностранных студентов, ограничить влияние студентов преподавателей на внутреннюю политику вуза и отчислить всех, замеченных в антисемитизме.

Начался всеамериканский скандал, всколыхнувший влиятельную университетскую среду. Левые преподаватели (а они составляют большинство) восприняли политику администрации Трампа не только как посягательство на университетские свободы, но и как удар по всей левой идеологии, которую они десятилетиями насаждали в кампусах. Президент Гарварда Алан Гарбер заявил, что не будет подчиняться правительству.

Тогда Белый дом заморозил 2 млрд долларов господдержки, которую предназначались Гарварду. Также на 2 млрд была приостановлена поддержка Северо-Западного и Корнеллского университетов. «...Мы будем оперативно принимать меры, чтобы привлечь к ответственности организации, которые допускают распространение антисемитизма», – заявил тогда Грюнбаум.

Дипломатического опыта у Грюнбаума нет. Но было бы ошибочно записывать его в число, например, «мальчиков в коротких штанишках», которые составили костяк команды Илона Маска в DOGE, департаменте по государственной эффективности. Эти ребята подходили к теме сокращения госрасходов как к компьютерной игре, в результате чего настроили против себя сразу всех, включая и республиканцев.

Инвесторы и юристы, работавшие с Грюнбаумом в различных юридических и инвестиционных фирмах, отмечают, что он специализировался на сложных случаях кредитования и инвестирования. Грубо говоря, это один из тех самых знаменитых кризисных юристов, которые приходят на помощь, когда что-то пошло не так.

Кроме того, Грюнбаум обучен работать с очень большими деньгами, они его не завораживают.

Именно по этой причине он стал главным специалистам по пересмотру государственных контрактов и легко принялся «срезать» соглашения даже с крупными и известными консалтинговыми фирмами на семи- и восьмизначные суммы.

Таким образом, устойчивость мировоззрения, религиозное воспитание и невозмутимость в обращении с деньгами, в том числе и чужими, сделали Джоша Грюнбаума идеальной фигурой для обсуждения сложных, спорных, но перспективных проектов с Россией.

«Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

Если предположить, что Грюнбаум в рамках переговоров отвечает за экономическое развитие двухсторонних отношений на долгосрочную перспективу, то его назначение выглядит логично. Уиткофф отвечает именно за дипломатическую составляющую (поговаривали, что он в какой-то момент даже претендовал на должность посла в Москве, но затем переиграли), а Кушнер считается человеком, который умеет вести переговоры в кризисных ситуациях на любую тему.

В целом американская команда переговорщиков выглядит хоть и разнородно – состоя из людей разных поколений, с разным образованием и жизненным опытом – но целостно. И, похоже, Джош Грюнбаун в нее идеально вписывается.