    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Фон дер Ляйен пообещала купить ледокол
    Лидер «Сердца Молдовы» заявила о подготовке секретного плана по Приднестровью
    Путин провел переговоры с Уиткоффом в Кремле
    Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Трамп оценил идею Путина о взносе в «Совет мира» из замороженных активов
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского Банка»
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    3 комментария
    23 января 2026, 09:16 • Политика

    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход

    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Восемнадцать стран участвовали в четверг в подписании устава новой международной организации под названием «Совет мира». России среди них не было – и президент Владимир Путин накануне подробно объяснил, почему наша страна только лишь изучает предложение войти в эту структуру. В заявлении российского лидера видится тонкий дипломатический ход. Какой именно?

    21 января в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин обозначил отношение Москвы к так называемому Совету мира – международной структуре, которая создается под председательством Дональда Трампа. Устав этой организации подписан в четверг с участием 18 стран. По мнению американского президента, «Совет мира» должен для начала добиться устойчивого мира и восстановления сектора Газа, а затем уже проецировать эту свою деятельность на другие мировые конфликты.

    Ответ Путина был комплексным. Прежде всего российский президент напомнил, что Москва всегда была конструктивным игроком на мировой политической сцене: «Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности». И тем самым дал понять, что Россия готова рассматривать любое предложение о каких-либо коллективных действиях в данном направлении. Тем более – гуманитарные и миротворческие.

    В том числе и предложения со стороны США. Поддерживая исходящие из Вашингтона инициативы, Кремль показывает, насколько продуктивным может быть равноправный российско-американский диалог для всего мира и особенно для наиболее горячих его регионов. И насколько в этом смысле бесполезна и контрпродуктивна Европа (которая с ходу отказалась войти в «Совет мира» по политическим причинам).

    Но зачем от этого предложения огульно отказываться России? Трамп вполне искренне стремится к украинскому урегулированию – так почему бы не допустить, что такие же цели он преследует и в случае палестино-израильского конфликта? Ведь Россия тоже участвует в его разрешении, свидетельством чему является прошедшая в четверг встреча российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом. На которой как раз создание «Совета мира» в том числе и обсуждалось.

    Отвергать подобного рода инициативы – значит, заранее закрыть самим себе возможности, перекрыть одну из зон для игры на мировой шахматной доске, да еще и публично отказаться от взаимодействия с ведущей державой Запада. Тем более что никаких интересов России, связанных, например, с СВО, «Совет мира» в данный момент не затрагивает и не обсуждает.

    Да, российский президент тоже не дал однозначного согласия на вхождение, но дал понять, что подходит к предложению с большой ответственностью. «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – пояснил Путин.

    В переводе с дипломатического на русский язык это означает, что Москва собирается тщательно разобрать детали предложения. Проанализировать функции «Совета мира» на предмет их пересечения с зоной ответственности Совета Безопасности ООН, а также многополярных структур, в которых участвует Россия. В частности, ШОС и ОДКБ. Ну и, соответственно, принять решение с учетом мнения российских союзников, которые тоже должны понять, стоит ли им всем (то есть лидерам многополярного мира) входить в предлагаемую Трампом структуру или же нужно сосредоточиться на работе ШОС и ОДКБ.

    Отдельно президентом были обозначены особые отношения между Россией и палестинским народом. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанном на соответствующих решениях Организации Объединенных Наций. И необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев. Это касается реконструкции сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры, систем здравоохранения, водоснабжения, налаживания бесперебойного обеспечения продовольствием», – заявил Путин.

    Иначе говоря, Москва в любом случае не будет участвовать в тех проектах, которые могут поспособствовать планам некоторых израильских и американских политиков о массовой депортации палестинского населения из Газы по принципу «нет людей – нет проблемы». И в любом случае – поддержит все, что поможет установлению мира на палестинской земле.

    Наконец, Владимир Путин сделал красивый финансово-дипломатический жест. «Уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», – заявил он. И добавил, что оставшиеся средства из российских же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. «Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – резюмировал президент.

    По словам экспертов, перед нами попытка пустить в дело те средства, к которым Москва не имеет доступа – и скорее всего, не будет иметь в ближайшее время.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    Одной из таких целей может быть, в частности, сама демонстрация того, что замороженные средства – все-таки могут и должны быть использованы, но при определенных условиях и только при российском на то согласии. И что они не будут потрачены на нужды киевского режима – на чем настаивала Европа. Конечно, воровство чужих денег политически неприемлемо само по себе, но через этот этический барьер многие на Западе уже готовы перешагнуть. Теперь Путин поставил перед ними новый этический барьер – неужели у вас хватит духу воровать то, что прямо предложено направить на помощь страдающим в Газе людям? Неужели ваши избиратели одобрят и это?

    Кроме того, заявления Путина о трате оставшихся средств (а речь идет о нескольких миллиардах долларов) «на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий», не означает, что эти деньги пойдут на восстановление Украины в ее текущих границах. Ведь в ходе боевых действий были значительные разрушения и на российской земле.

    Таким образом, перед нами – выдвинутая Кремлем изящная переговорная позиция, точный дипломатический пас, который Вашингтону сложно будет публично отвергнуть. А в этот пас завернут прямой намек на то, российские средства должны быть освобождены, причем ради самых лучших и благородных целей – и об условиях этого процесса Москва способна договориться. Как и о многом другом.

    А главное – зачем Трампу, в свою очередь, отвергать этот пас? Россия делает уважительный шаг навстречу инициативе, важной для американского президента. Да еще при этом поддерживает своих давних палестинских партнеров. Логично, что и Трамп в рамках своей же торговой логики считает этот намек – и будет как минимум дополнительно мотивирован в том, чтобы сделать ответный уважительный шаг, важный для интересов России.

