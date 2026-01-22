Датские либералы обожгутся на российском посольстве

Tекст: Евгений Крутиков

Городской администрацией Копенгагена пока не предпринимались практические шаги по изъятию земельного участка у российской дипмиссии, эта идея озвучивалась еще в 2024 году, сообщили в посольстве России в Копенгагене. Тогда заместитель мэра Копенгагена Йенс-Кристиан Люткен высказывал заинтересованность городских властей в обратном выкупе участка по минимальной стоимости.

Дипломаты подчеркнули, что неоднократно указывали на недопустимость подобных инициатив и их противоречие международному праву. В посольстве напомнили о действующем с 1982 года соглашении между СССР и Данией по условиям размещения дипмиссий в столицах двух стран.

Глава российского МИДа Сергей Лавров иронически предположил истоки намерений датский властей. «Я думаю, это как-то связано с Гренландией, может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, но не хватает территорий, помещений. Не могу сказать. Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает», – сказал он.

Действительно, власти Дании уже несколько лет проводят хамскую политику по отношению к российскому посольству в Копенгагене. Российский посол Владимир Барбин описывает это так: «В результате репрессивных решений датского правительства в разы сокращена численность российской дипмиссии. Прекращена работа торгпредства. Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры. Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии.

Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников, предоставление доступа к банковским услугам, проведение ремонтных работ, технического обслуживания машин и инженерного оборудования. Словом,

наша деятельность в Дании ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады посольства».

Российское посольство в Копенгагене расположено в центре города на Кристианиагаде совсем недалеко от Русалки и крепости Кастеллет прямо возле станции метро Эстерпорт. Буквально рукой подать от него до посольств Великобритании и США, вместе с которыми российская дипмиссия образует «большой дипломатический треугольник». Недалеко, минут десять пешком, русская православная церковь Александра Невского, которая в свою очередь расположена в прямой видимости дворца Амалиенборг – сердца датской столицы и официальной резиденции королевской семьи. Тихо, чисто, удобно. Никто никому не мешает и не мешал никогда.

Практической надобности в выкупе земли под российским посольством у мэрии Копенгагена нет и не может быть. «Треугольник» крупных посольств там устроен, что изъятие какого-либо одного дипломатического здания ситуации в целом не изменит. Ничего другого на этом месте уже не построить, и никакую «реновацию» в самом центре Копенгагена уже не провести. Так что с точки зрения урбанизма и градостроительства все призывы изъять у российского посольства землю бессмысленны и явно политизированы.

Но в Дании очень своеобразная система государственного устройства. Сам Копенгаген – это «триумф демократии». Там семь мэров одновременно, и каждый из них занят чем-то своим. Есть обер-мэр (руководитель), социал-демократ Ларс Вайсс, а остальные тоже называются мэрами, хотя в понятной традиции их следовало бы называть вице-мэрами, или заместителями обер-мэра. Но на практике все эти мэры избираются самостоятельно – их каждого в отдельности выдвигают политические партии, а не назначаются обер-мэром, как должно было бы быть во избежание путаницы в городском управлении.

Семь мэров от разных партий создают хаос, поскольку каждый из них проводит в вверенной ему отрасли городского хозяйства самостоятельную политику в соответствии с указаниями его партии. То есть, в соответствии с глубокой демократической традицией у семи мэров Копенгаген без внятной няньки.

И отобрать землю российского посольства призвал не обер-мэр, а один из этих самых семи мэров, отвечающий за трудоустройство и социальную политику – Йенс-Кристиан Люткен. Избран он был от Либеральной партии, причем эта партия очень гордится тем, что «нарушила монополию» социалистов, которые уже более ста лет доминируют в датской политике.

Либеральная партия Дании озвучивает наиболее русофобские лозунги и участвует в самых антироссийских мероприятия в стране, в отличие от социал-демократов, которые хоть как-то пытаются соблюдать правила. И не хамят.

43-летний Люткен был переизбран на эту должность в ноябре 2025 года, но он и ранее отличался исключительной даже для Дании русофобией. Это он пролоббировал «побратимство» Копенгагена и Киева, продвигал различные проукраинские проекты, включая разные преференции беженцам и эмигрантам (это как раз по профилю его работы), ездил в Белоруссию поддерживать местных оппозиционеров, а также от НКО Silba участвовал в «наблюдении на выборах» в некоторых странах бывшего СССР.

Люткен соответствует классическому имиджу европейского либерала и пытается максимально участвовать в разнообразной проукраинской движухе, хотя его профессиональная область в мэрии – пособия по безработице и дома престарелых. С этим в Копенгагене не все так просто, но сложность системы управления датской столицей позволяет ему часто мелькать в СМИ в качестве мэра, который высказывается по самым разнообразным вопросам, включая внешнюю политику.

Однако усилий одного только мэра Копенгагена по социальным вопросам, пусть он и был избран от Либеральной партии, для лишения российского посольства земельного участка недостаточно.

Эта земля – законная российская собственность под охраной соответствующих международных конвенций. Которые в области дипломатии пока еще не стали совсем уж бессмысленным ритуалом. Так что попытка эта ни в коем случае не пройдет – и все, кто пытаются отобрать российскую собственность, обожгутся на этом.

«У нас есть иммунитет, просто так забрать землю, отобрать здание практически невозможно», – сказал по этому поводу Владимир Барбин в четверг. Посол подчеркнул, что у России отсутствует альтернативный план на случай, если власти Дании попытаются изъять участок. Он объяснил, что такой сценарий считается лишь теоретически возможным.

Хотя, конечно, в целом русофобский накал сохраняется по всей Северной Европе. Просто в условном Стокгольме не доходят пока до столь абсурдных требований, но если электоральные обстоятельства сложатся для них более благоприятно, то и в Швеции с Норвегией начнут требовать конфисковать земли и здания советских дипломатических миссий. Норвегия уже точит меч викингов на православную церковь в городе Вестерос, которая с точки зрения некоторых активистов расположена слишком близко к одной из приполярных военных баз.

Но самое забавное в том, что городские власти датской столицы предпринимают атаку на чужую дипломатическую собственность в тот самый момент, когда сама их страна стала объектом де-факто агрессии – пусть пока и риторической – со стороны одного из ближайших союзников. Дании в принципе должно быть сейчас не до попыток перекроить карту Копенгагена. Дело ведь идет к тому, что может быть перекроена карта всего королевства, и сильно не в сторону его увеличения. Дания потеряет много больше, чем размер скромного участка под российским посольством в центре датской столицы.