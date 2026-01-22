  • Новость часаDer Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Во Франции задержали мужа и подругу основательницы SOS Donbass
    Выселенная из квартиры Долина выпустила новую песню «Последнее прощай»
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран
    Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания
    Устав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    22 января 2026, 18:15 • В мире

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве
    @ Nils Meilvang/Ritzau Scanpix/REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония – и почему у него ничего не получится?

    Городской администрацией Копенгагена пока не предпринимались практические шаги по изъятию земельного участка у российской дипмиссии, эта идея озвучивалась еще в 2024 году, сообщили в посольстве России в Копенгагене. Тогда заместитель мэра Копенгагена Йенс-Кристиан Люткен высказывал заинтересованность городских властей в обратном выкупе участка по минимальной стоимости.

    Дипломаты подчеркнули, что неоднократно указывали на недопустимость подобных инициатив и их противоречие международному праву. В посольстве напомнили о действующем с 1982 года соглашении между СССР и Данией по условиям размещения дипмиссий в столицах двух стран.

    Глава российского МИДа Сергей Лавров иронически предположил истоки намерений датский властей. «Я думаю, это как-то связано с Гренландией, может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, но не хватает территорий, помещений. Не могу сказать. Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает», – сказал он.

    Действительно, власти Дании уже несколько лет проводят хамскую политику по отношению к российскому посольству в Копенгагене.  Российский посол Владимир Барбин описывает это так: «В результате репрессивных решений датского правительства в разы сокращена численность российской дипмиссии. Прекращена работа торгпредства. Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры. Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии.

    Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников, предоставление доступа к банковским услугам, проведение ремонтных работ, технического обслуживания машин и инженерного оборудования. Словом,

    наша деятельность в Дании ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады посольства».

    Российское посольство в Копенгагене расположено в центре города на Кристианиагаде совсем недалеко от Русалки и крепости Кастеллет прямо возле станции метро Эстерпорт. Буквально рукой подать от него до посольств Великобритании и США, вместе с которыми российская дипмиссия образует «большой дипломатический треугольник». Недалеко, минут десять пешком, русская православная церковь Александра Невского, которая в свою очередь расположена в прямой видимости дворца Амалиенборг – сердца датской столицы и официальной резиденции королевской семьи. Тихо, чисто, удобно. Никто никому не мешает и не мешал никогда.

    Практической надобности в выкупе земли под российским посольством у мэрии Копенгагена нет и не может быть. «Треугольник» крупных посольств там устроен, что изъятие какого-либо одного дипломатического здания ситуации в целом не изменит. Ничего другого на этом месте уже не построить, и никакую «реновацию» в самом центре Копенгагена уже не провести. Так что с точки зрения урбанизма и градостроительства все призывы изъять у российского посольства землю бессмысленны и явно политизированы.

    Но в Дании очень своеобразная система государственного устройства. Сам Копенгаген – это «триумф демократии». Там семь мэров одновременно, и каждый из них занят чем-то своим. Есть обер-мэр (руководитель), социал-демократ Ларс Вайсс, а остальные тоже называются мэрами, хотя в понятной традиции их следовало бы называть вице-мэрами, или заместителями обер-мэра. Но на практике все эти мэры избираются самостоятельно – их каждого в отдельности выдвигают политические партии, а не назначаются обер-мэром, как должно было бы быть во избежание путаницы в городском управлении.

    Семь мэров от разных партий создают хаос, поскольку каждый из них проводит в вверенной ему отрасли городского хозяйства самостоятельную политику в соответствии с указаниями его партии. То есть, в соответствии с глубокой демократической традицией у семи мэров Копенгаген без внятной няньки.

    И отобрать землю российского посольства призвал не обер-мэр, а один из этих самых семи мэров, отвечающий за трудоустройство и социальную политику – Йенс-Кристиан Люткен. Избран он был от Либеральной партии, причем эта партия очень гордится тем, что «нарушила монополию» социалистов, которые уже более ста лет доминируют в датской политике.

    Либеральная партия Дании озвучивает наиболее русофобские лозунги и участвует в самых антироссийских мероприятия в стране, в отличие от социал-демократов, которые хоть как-то пытаются соблюдать правила. И не хамят.

    43-летний Люткен был переизбран на эту должность в ноябре 2025 года, но он и ранее отличался исключительной даже для Дании русофобией. Это он пролоббировал «побратимство» Копенгагена и Киева, продвигал различные проукраинские проекты, включая разные преференции беженцам и эмигрантам (это как раз по профилю его работы), ездил в Белоруссию поддерживать местных оппозиционеров, а также от НКО Silba участвовал в «наблюдении на выборах» в некоторых странах бывшего СССР.

    Люткен соответствует классическому имиджу европейского либерала и пытается максимально участвовать в разнообразной проукраинской движухе, хотя его профессиональная область в мэрии – пособия по безработице и дома престарелых. С этим в Копенгагене не все так просто, но сложность системы управления датской столицей позволяет ему часто мелькать в СМИ в качестве мэра, который высказывается по самым разнообразным вопросам, включая внешнюю политику.

    Однако усилий одного только мэра Копенгагена по социальным вопросам, пусть он и был избран от Либеральной партии, для лишения российского посольства земельного участка недостаточно.

    Эта земля – законная российская собственность под охраной соответствующих международных конвенций. Которые в области дипломатии пока еще не стали совсем уж бессмысленным ритуалом. Так что попытка эта ни в коем случае не пройдет – и все, кто пытаются отобрать российскую собственность, обожгутся на этом.

    «У нас есть иммунитет, просто так забрать землю, отобрать здание практически невозможно», – сказал по этому поводу Владимир Барбин в четверг. Посол подчеркнул, что у России отсутствует альтернативный план на случай, если власти Дании попытаются изъять участок. Он объяснил, что такой сценарий считается лишь теоретически возможным.

    Хотя, конечно, в целом русофобский накал сохраняется по всей Северной Европе. Просто в условном Стокгольме не доходят пока до столь абсурдных требований, но если электоральные обстоятельства сложатся для них более благоприятно, то и в Швеции с Норвегией начнут требовать конфисковать земли и здания советских дипломатических миссий. Норвегия уже точит меч викингов на православную церковь в городе Вестерос, которая с точки зрения некоторых активистов расположена слишком близко к одной из приполярных военных баз.

    Но самое забавное в том, что городские власти датской столицы предпринимают атаку на чужую дипломатическую собственность в тот самый момент, когда сама их страна стала объектом де-факто агрессии – пусть пока и риторической – со стороны одного из ближайших союзников. Дании в принципе должно быть сейчас не до попыток перекроить карту Копенгагена. Дело ведь идет к тому, что может быть перекроена карта всего королевства, и сильно не в сторону его увеличения. Дания потеряет много больше, чем размер скромного участка под российским посольством в центре датской столицы.

    Главное
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет в Курской области
    Лукашенко назначил экс-главу Минфина Белоруссии послом в России
    Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России
    Слуцкий предложил амнистию для уже ввезенного в РФ оборудования майнеров
    Украинским артистам балета пригрозили за «Лебединое озеро»
    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Перейти в раздел

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации