    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    Выселенная из квартиры Долина выпустила новую песню «Последнее прощай»
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран
    Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания
    Устав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе
    В России изготовили и испытали вагоны для первого водородного поезда
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    22 января 2026, 16:27 • Новости дня

    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством

    Барбин заявил о дипломатическом иммунитете земли под посольством в Дании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский дипломат отметил, что участок под российским посольством в Копенгагене защищен иммунитетом, а возможность его изъятия является маловероятной.

    Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что власти Копенгагена не могут просто так забрать землю под российским посольством, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатическая территория обладает иммунитетом, что делает ее изъятие практически невозможным. «У нас есть иммунитет, просто так забрать землю, отобрать здание практически невозможно», – сказал Барбин в эфире телеканала «Россия 24».

    Посол подчеркнул, что у России отсутствует альтернативный план на случай, если власти Дании попытаются изъять участок. Он объяснил, что такой сценарий считается лишь теоретически возможным, и подчеркнул, что сейчас оснований для этого нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Барбин в четверг сообщал, что российское диппредставительство в Дании продолжает работать в обычном режиме и оказывает все консульские услуги.

    До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение Копенгагена об изъятии участка земли у российского посольства, связав это с территориальными вопросами в Гренландии.

    Напомним, что во вторник Барбин сообщил о сокращении численности дипмиссии и угрозах датских властей отобрать землю, где размещаются здания посольства.


    21 января 2026, 12:21 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети слова бельгийского премьера о роли Евросоюза по отношению к США, отметив сложность выбора.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о положении Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Трудный выбор вассалов».

    Премьер-министр Бельгии ранее заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – несколько другое. Так он охарактеризовал зависимость Евросоюза от США.

    Ранее руководство Евросоюза заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии. Евросоюз подчеркнул готовность защищать свои интересы в регионе.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    21 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    FT: Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    20 января 2026, 09:32 • Новости дня
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол Барбин сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    @ denmark.mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Власти Дании угрожают отобрать землю, на которой находятся здания российского посольства в Копенгагене, сообщил посол России в этой стране Владимир Барбин, передает ТАСС.

    По его словам, подобные угрозы исходят со стороны мэрии Копенгагена на фоне заметного ужесточения отношения к российской дипмиссии.

    Дипломат подчеркнул, что после «репрессивных решений датского правительства» численность российской дипмиссии была сокращена в несколько раз. Также была прекращена работа торгового представительства, а деятельность Российского центра науки и культуры значительно ограничена.

    Барбин заявил, что посольство России вынуждено работать в условиях фактической блокады. Он отметил, что серьезные трудности возникают при решении практических вопросов: сотрудники сталкиваются с проблемами при получении и продлении аккредитации, ограничен доступ к банковским услугам, усложнено проведение ремонта и технического обслуживания зданий и транспорта.

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 19:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз и Индия готовы заключить крупнейшее соглашение о свободной торговле, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как передает RT, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Давосе, где анонсировала возможное подписание беспрецедентного торгового соглашения с Индией. Видеозапись ее выступления опубликовал Clash Report.

    Фон дер Ляйен отметила: «Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок». Охват потребителей в рамках будущей сделки может стать беспрецедентным для мировой торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли. Соглашение расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки. Эксперты считают, что ЕС добился важной геополитической победы.

    21 января 2026, 06:05 • Новости дня
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Долгие годы Европа оставалась для всего мира образцом достатка, эффективности, успеха, инноваций, но под эгидой Евросоюза всё это постепенно сошло на нет, оставив только заявления главы ЕК, балансирующие между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «ЕС на самом деле должен занимать сильную позицию в своем конфликте с Дональдом Трампом. На протяжении десятилетий Европа была образцом для всего мира: свобода, рыночная экономика, мир, креативность, инновации – вот отличительные черты, которые делали такие страны, как Германия, Италия и скандинавские государства, привлекательными и успешными. Но под эгидой ЕС сильные стороны Европы атрофировались», – отмечает Berliner Zeitung (BZ) в материале с риторическим вопросом в заголовке «Кто сможет взять Трампа под контроль – ЕС или КНР?»

    Газета считает, что Евросоюз с каждым шагом своего руководства отрекается и предаёт свои идеалы, оттого и столь непрезентабельный результат. Американский лидер строит свой мир и порядок, а ЕС колеблется между его сторонниками и противниками вроде Китая.

    «Ответы, которые ЕС намерен дать в рамках новой системы, колеблются между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями», – говорится в материале.

    На форуме в Давосе глава ЕК заявила о необходимости «построить новую форму европейской независимости».

    «Это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько как аргумент Ангелы Меркель об «отсутствии альтернатив» как предпосылки для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», – отмечает газета.

    В четверг президент США планирует учредить в Давосе свой «Совет мира», который BZ прямо называет альтернативой ООН. Устав предусматривает, что каждая страна-участница должна заплатить 1 млрд долларов членских взносов за постоянное место. Китай, Россия и Германия входят в число приглашенных. Письмо в Брюссель пока не отправлено.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа задумалась о разводе с Америкой после угроз последней тарифами из-за критики захвата Гренландии. Фон дер Ляйен  анонсировала историческую сделку ЕС с Индией. ЕС и МЕРКОСУР заключили  торговое соглашение о создании зоны свободной торговли. Оно расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки.

    20 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны

    Politico: Германия пригрозила обойтись без Франции в обороне Европы

    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР, пишет Politico.

    Берлин проявляет растущее раздражение по поводу позиций Парижа по ряду ключевых европейских проектов, сообщает Politico.

    Лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц недавно заявил: если президент США «не сможет поладить с Европой, он может хотя бы сделать Германию своим партнером». Эти слова прозвучали на фоне разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны и экономического сотрудничества в ЕС.

    По данным европейских дипломатов, повышение политической активности Берлина вызывает недовольство во Франции. Немецкое руководство считает, что Париж часто говорит о необходимости европейской самостоятельности, но не всегда подкрепляет слова делами – например, блокируя торговое соглашение ЕС с Южной Америкой. Кроме того, Германия раздражена тем, что Франция претендует на ведущую роль в поддержке Украины, предоставляя при этом существенно меньшую помощь, чем Берлин.

    Эти разногласия особенно обострились во время обсуждения того, как использовать кредит ЕС на 90 млрд евро для поддержки европейской оборонной промышленности. Франция предложила направить средства на закупку европейских вооружений, что принесло бы выгоду ее собственным предприятиям, в то время как Германия настаивала на преференциях для компаний, которые больше всего вложились в поддержку Киева – прежде всего немецких.

    Среди других спорных тем – затянувшийся проект совместного истребителя FCAS стоимостью 100 млрд евро. Париж и Берлин не смогли договориться о дальнейших шагах, и, по мнению депутата бундестага Петера Байера, немецкая сторона рассматривает вариант создания самолета без участия французской компании Dassault Aviation. Все переговоры о сотрудничестве теперь осложнены предстоящими выборами во Франции, где лидирует праворадикальное Национальное объединение, что добавляет неопределенности в отношения двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия договорились о поставках артиллерии на сумму 70 млн долларов.

    Издание Financial Times сообщило о возможном срыве совместного проекта истребителя Франции и Германии.

    Франция заявила о своей способности создать истребитель нового поколения без участия Германии.

    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

