Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

Tекст: Антон Антонов

«Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

