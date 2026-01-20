Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности Перейти в раздел

Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности Перейти в раздел

Как российские войска откроют путь на Славянск В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности Перейти в раздел

Выход из СНГ больно ударит по Молдавии Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ. Как отметили в Кремле, решение не стало неожиданностью, поскольку участие республики в работе содружества на протяжении длительного времени было заморожено. По оценкам экспертов, полный разрыв Кишинева с организацией ударит по молдавским производителям и рядовым гражданам страны. Почему Майя Санду решила пожертвовать благополучием собственного населения? Подробности Перейти в раздел

Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности Перейти в раздел

Украинцы нашли защитника в Польше В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

Трамп против Евросоюза. Чья возьмет? В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

Чего ждать? Последнее видео 2025 года Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе! Перейти в раздел