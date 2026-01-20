Украинцы нашли защитника в Польше

Тимофей Бордачёв
В Давосе торгуют страхом и унижением
Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.
Владимир Можегов
Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США
Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.
Никита Анисимов
Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара
Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.