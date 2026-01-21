Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Обстреливавшая Белгород установка HIMARS уничтожена в Харьковской области
Пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, пусковая установка HIMARS Вооруженных сил Украины, применявшаяся для обстрелов Белгорода, была уничтожена в Харьковской области, передает РИА «Новости».
Лебедев сообщил, что операция прошла рано утром в районе села Сазоно-Балановка, откуда ранее велся огонь дальнобойными ракетами по Белгороду.
По его словам, первый удар пришелся точно по самой установке. «Сегодня рано утром, начало шестого утра, по району сосредоточения украинской техники недалеко от села Сазоно-Балановка, откуда велся огонь дальнобойными ракетами в сторону Белгорода, отработали... Целью была пусковая установка HIMARS», – заявил Лебедев.
Он уточнил, что спустя минуту после первого удара последовал второй, который уничтожил не только установку, но и находившиеся рядом оборудование, складированные ракеты, горюче-смазочные материалы и личный состав.
