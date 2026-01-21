В Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на границе Запорожской и Днепропетровской областей были уничтожены две группы украинских диверсантов, сообщает ТАСС.

Кимаковский добавил, что диверсанты переоделись в форму российских военных и попытались выполнить задание.

Cоветник главы ДНР заявил: «Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейшего продвижения на Славянск.

Кимаковский также сообщил о переброске резервов беспилотников ВСУ к линии фронта.

Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Нестора Махно в Гуляйполе.