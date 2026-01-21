Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов ВСУ.
Кроме того удары наносились по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, 20 снарядов американской РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 524 беспилотника, 646 ЗРК, 27 248 танков и других бронемашин, 1 648 боевых машин РСЗО, 32 731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 462 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.
До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.
ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.