ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, 20 снарядов американской РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 524 беспилотника, 646 ЗРК, 27 248 танков и других бронемашин, 1 648 боевых машин РСЗО, 32 731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 462 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.

До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.