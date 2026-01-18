  • Новость часаВ Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    18 января 2026, 12:45

    ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинских вооружённых формирований, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что операция была проведена с привлечением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    В военном ведомстве уточнили: «Поразили предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах».

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям ВСУ и иностранных наёмников в Сумской области. В Харьковской области были поражены подразделения тяжёлых механизированных бригад, бригад территориальной обороны и погранслужбы Украины. Потери противника на этих направлениях составили более 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять единиц полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA производства Израиля, заявили в Минобороны.

    По данным ведомства, группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, атаковав части ВСУ в Харьковской и Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов. В то же время подразделения «Южной» группировки войск поразили силы ВСУ в Донецкой Народной Республике, где потери украинских формирований превысили 135 военнослужащих, а также уничтожены бронетранспортеры M113 и Stryker производства США, пять боевых бронированных машин и четыре орудия артиллерии, включая две установки «Krab» польского производства.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся удары по силам ВСУ и нацгвардии в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооружённых формирований превысили 455 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортёра, три бронеавтомобиля «Казак», три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA. Подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив более 205 военнослужащих, три бронетранспортёра, восемь автомобилей, два орудия и склад материальных средств, уточнили в пресс-службе.

    В сообщении говорится, что группировка «Днепр» атаковала украинские формирования в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 40 военнослужащих, боевую машину ЗРК «Оса», четыре автомобиля и склад материальных средств. За сутки средствами ПВО сбито шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолёта, 109 778 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 192 танка и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины систем залпового огня, 32 662 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 52 152 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Накануне российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел.

    17 января 2026, 17:37
    Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является шагом к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Освобождение населенного пункта Прилуки в Запорожской области российскими военнослужащими стало не только тактическим успехом, но и важным этапом на пути к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий в Мах .

    По словам главы региона, это событие создало условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь территории. Балицкий отметил, что что успех операции стал очередным подтверждением героизма, отваги и профессионализма российских военных.

    Губернатор также поздравил жителей области с этим событием и заявил, что освобождение Прилук – это шаг к восстановлению исторической справедливости и установлению мира, а также освобождение еще одного населенного пункта и его жителей.

    Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    17 января 2026, 18:34
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть военнослужащих ВСУ, среди которых оказались и офицеры, сдались в плен юго-западнее Гуляйполя, где их передвижение контролировалось с помощью квадрокоптера.

    Видео с моментом сдачи украинских военных оказалось в распоряжении ТАСС. На кадрах видно, как шестеро военнослужащих ВСУ идут с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

    Плененные служили в 108-й отдельной бригаде теробороны. Их командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ направило в сторону позиций российской группировки «Восток» юго-западнее Гуляйполя.

    Сдача в плен происходила под контролем квадрокоптера, которым управляли бойцы 38-й бригады 35-й армии группировки «Восток». В состав сдавшейся группы входили офицеры.

    Ранее Марочко сообщил, что солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что привело к обрушению фронта и продвижению российских войск в Запорожской области.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    18 января 2026, 03:58
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»

    Tекст: Антон Антонов

    «Чрезвычайно влиятельный» депутат Верховной рады призвала к компромиссу с Россией, согласившись на отказ от Донбасса ради прекращения конфликта на Украине, сообщил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

    «Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», – сообщил Шварцкопф.

    По его словам, эта точка зрения отражает мнение многих парламентариев и граждан на Украине, хотя публично она не высказывается. Он добавил, что «здесь царит атмосфера страха», из-за которой политики и общественность опасаются открыто обсуждать возможность уступок, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, соответствующее совместной российско-американской линии.

    18 января 2026, 01:41
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя угрозу пошлин по отношению к ЕС со стороны США.

    По словам Каллас, вопросы безопасности Гренландии должны решаться внутри альянса. «Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

    Каллас считает, что основной задачей НАТО окончание конфликта на Украине.

    Каллас выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. Она также заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Вашингтон считает, что Европа «играет в очень опасную игру вокруг Гренландии».

    18 января 2026, 08:44
    Здание ТЦК в Белополье Сумской области уничтожено авиаударом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уничтожено в Белополье Сумской области, подтверждены потери среди сотрудников, сообщили в российских силовых структурах.

    Здание территориального центра комплектования в Белополье Сумской области было уничтожено в результате авиаудара, передает ТАСС. Российские силовые структуры подтвердили, что в результате удара есть погибшие и раненые среди сотрудников учреждения.

    Ранее неоднократно появлялись сообщения о преступной и насильственной деятельности сотрудников территориальных центров комплектования по отношению к мирным жителям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами.

    В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК.

    В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.

    17 января 2026, 23:44
    ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск 17 аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Курской областью. Три беспилотника сбили в небе над Воронежской областью. Еще по одному БПЛА перехватили над Орловской областью и над акваторией Азовского моря. Один дрон был сбит в районе Крыма, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО России уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного с 15.00 до 20.00 мск.

    17 января 2026, 17:57
    Москалькова назвала возобновление обмена пленными с Украиной главным приоритетом

    Москалькова заявила о необходимости ускорить разблокировку обмена пленными

    Tекст: Вера Басилая

    Разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной является задачей номер один, заявила уполномоченный по правам человека в Россией Татьяна Москалькова.

    Москалькова обозначила восстановление обмена военнопленными между Россией и Украиной как основной вопрос на фоне затруднённого диалога с украинской стороной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что главным вопросом сегодня остается необходимость снять препятствия для обмена военнопленными.

    Москалькова отметила, что сейчас с украинской стороны ведется непонятный диалог. По ее словам, она передала списки украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых готовы передать украинской стороне. Ранее, как сообщила омбудсмен, Украина также передавала списки, а Россия выражала согласие на возвращение пленных.

    «Вопрос номер один сегодня – это разблокировать обменные процессы военнопленными», – заявила Москалькова российским журналистам после встречи с главой МККК Мирьяной Сполярич. Она выразила надежду, что процесс обмена будет возобновлен в ближайшее время.

    Омбудсмен добавила, что пока сложно говорить о конкретных сроках и количестве пленных, так как тема очень сложная, и до самого последнего момента могут возникнуть нюансы, способные изменить или сорвать процесс.

    Ранее Москалькова заявила, что власти Киева продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах жителей Курской области.

    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией с территории боевых действий украинцев.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    18 января 2026, 07:54
    ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью – 23, еще 13 уничтожили над Брянской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Ростовской областью и столько же над Северной Осетией. Четыре БПЛА уничтожили над Астраханской областью, четыре – над Волгоградской. Два беспилотника сбиты над Курской областью, по одному – над Воронежской, Рязанской, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 20.00 до 23.00 мск ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем.

    17 января 2026, 20:05
    В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Киеву Запорожье зафиксированы взрывы, на территории города введена воздушная тревога после сообщений о взрывах в других регионах.

    В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ. По данным агентства, в Запорожье сразу после инцидента была объявлена воздушная тревога.

    Ранее взрывы также были зафиксированы в Сумах и Чернигове. На территории Сумской, Черниговской, Киевской и Днепропетровской областей продолжает действовать предупреждение об опасности.

    Ранее в Харькове произошла серия взрывов, в результате которых серьезно поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией.

    17 января 2026, 21:26
    После обстрела ВСУ без света остались 450 населенных пунктов в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области после обстрела подстанции в Запорожской области без света остаются 14 муниципальных образований и 450 населённых пунктов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В результате обстрела подстанции в Запорожской области 14 муниципальных образований и 450 населённых пунктов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщил Сальдо в Max.

    Обстрел, по информации пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, был произведён украинскими военными.

    Василенко заявил, что была обстрелена и отключена ПС 330 кВ «Мелитопольская», передает ТАСС.

    Он также сообщил, что 95 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания.

    Около 96 жилых домов в Бердянске остаются без теплоснабжения после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.

    17 января 2026, 14:47
    В Бердянске 96 домов остаются без тепла после атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Около 96 жилых домов в Бердянске остаются без теплоснабжения после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    В Бердянске 96 жилых домов по-прежнему остаются без отопления после недавних атак украинских военных, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    Губернатор сообщил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно, а аварийные бригады не прекращают работу ни на минуту.

    Как отметил глава региона, специалисты Фонда капремонта региона провели частичный спуск теплоносителя в домах с верхней разводкой, чтобы не допустить размораживания систем отопления. Эти работы уже завершены в 65 домах. После частичного восстановления электроснабжения начался запуск отопления еще в 234 домах.

    Вместе с тем Балицкий обратил внимание, что в северо-западной части Запорожской области все еще фиксируются перебои с подачей электроэнергии. Он подчеркнул, что специалисты продолжают восстановление объектов энергоснабжения, поврежденных при ударах по инфраструктуре с 14 по 16 января.

    Балицкий заявил, что в Бердянске после отключения электричества без отопления остались 280 многоквартирных домов.

    В Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, из-за которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.

    18 января 2026, 08:29
    ВСУ перебросили в Харьковскую область наемников из Колумбии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ для недопущения утраты позиций перебрасывают на участок Хатнее – Меловое в Харьковской области иностранных наемников из Колумбии, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ перебрасывают иностранных наемников из Колумбии в Харьковскую область для усиления позиций на участке Хатнее – Меловое, передает ТАСС. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

    По их словам, командование ВСУ направляет наемников для предотвращения потери занимаемых позиций в этом районе. Привлекаются бойцы, которые ранее входили в подразделения, впоследствии расформированные. В частности, речь идет об усилении 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений.

    Один из собеседников агентства отметил: «На харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего – Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения ранее были расформированы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников в рядах ВСУ.

    ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за больших потерь.

    Санчес отметил невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских бойцов.

    18 января 2026, 07:17
    Здание ТЦК уничтожено авиаударом в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белополье Сумской области Украины уничтожено здание местного военкомата (территориального центра комплектования), подтверждены потери среди личного состава ТЦК.

    «Подтверждены потери среди личного состава военкомата убитыми и ранеными», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые подразделения «Северян» продолжают активное продвижение при поддержке авиации, ударных беспилотников и артиллерии. ВСУ осуществляют перегруппировку и отводят понесшие потери подразделения в тыловые районы.

    В Сумском районе продвижение российских штурмовых групп отмечено на девяти участках фронта, в Краснопольском и Глуховском – на трех участках в каждом, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений нет, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям ВСУ.

    На Харьковском направлении в районах Волчанска и лесных массивах продолжаются ожесточенные бои, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы наносят удары по скоплениям ВСУ.

    «Северяне» продвинулись на четырех участках в районе Старицы, экипажи ВКС и расчеты «Солнцепеков» поразили позиции ВСУ. В лесах возле Лимана захвачены два опорных пункта, продвижение составило 550 м. В Волчанских Хуторах занята и закреплена новая позиция, продвижение составило 200 м.

    В районе Меловое-Хатнее продвижение на шести участках составило 700 м, авиация и «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ в районах Хатнего, Должанки и Григоровки. На Липцовском участке существенных изменений нет, расчеты FPV-дронов нанесли удары по маршрутам снабжения ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    17 января 2026, 20:55
    Силы ПВО России уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    За пять часов системы противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников самолетного типа, из которых 35 были сбиты в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    В течение пяти часов, с 15:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО России уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    В сообщении ведомства отмечается, что 35 из них были сбиты над Белгородской областью. Два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, еще два – над Воронежской областью. Один аппарат был сбит над Курской областью.

    Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника.

    17 января 2026, 15:47
    Российские средства ПВО сбили 24 украинских БПЛА за три часа

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами, сообщило Министерство обороны России.

    В Министерстве обороны России сообщили, что с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Из общего числа сбитых дронов 18 были ликвидированы над Белгородской областью, пять – над Курской областью, еще один – над Орловской областью.

    Минобороны России сообщило об уничтожении девяносто девяти беспилотников ВСУ над пятью регионами страны, а также над акваторией Азовского и Черного морей.

    Военные России уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS, атаковавшую гражданские объекты.

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой – сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования, а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

