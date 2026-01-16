Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины
С 10 по 16 января в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины.
Кроме того удары наносились по объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам горючего, военным аэродромам, цехам производства, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за неделю уничтожены пять машин РСЗО, в том числе пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS и машина чешской Vampire.
Средствами ПВО сбиты 31 управляемая авиабомба, 21 снаряд РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1138 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотника, 645 ЗРК, 27 154 танка и других бронемашин, 1 642 боевые машины РСЗО, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы спецтехники, подытожили в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.
А ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.