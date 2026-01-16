ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам горючего, военным аэродромам, цехам производства, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за неделю уничтожены пять машин РСЗО, в том числе пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS и машина чешской Vampire.

Средствами ПВО сбиты 31 управляемая авиабомба, 21 снаряд РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1138 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотника, 645 ЗРК, 27 154 танка и других бронемашин, 1 642 боевые машины РСЗО, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы спецтехники, подытожили в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

А ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.