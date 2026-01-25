Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Синоптики сообщили о возможных морозах до минус 28 градусов в Московском регионе
Мороз в Московском регионе предстоящей ночью может окрепнуть до минус 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
Мороз в Московском регионе предстоящей ночью может усилиться до минус 28 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Синоптики отмечают: «На фоне облачности с прояснениями температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 20-25 градусов ниже нуля, местами – до минус 28 градусов». В самой Москве ожидается от 20 до 22 градусов мороза.
В начале следующей недели, по данным специалистов, в столичном регионе преимущественно сохранится сухая погода, но к вечеру на западе области возможен небольшой снег. Днем температура в Москве будет держаться на отметке минус 10-12 градусов, по области – от 10 до 15 градусов ниже нуля.
Ветер прогнозируется южной четверти. Ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду.
