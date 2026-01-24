Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.8 комментариев
В Центробанке объяснили важность поступательного снижения ключевой ставки
Осторожность при снижении ключевой ставки необходима для того, чтобы производственные возможности в России перегнали уровень спроса, пояснил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
Он подчеркнул, что российской экономике «падать» в отрицательный разрыв выпуска не нужно.
«Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв – то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса. Для этого спрос не должен падать, но должен расти сдержанным темпом. Поэтому и требуется осторожность в снижении ключевой ставки», – приводит РИА «Новости» ответ Заботкина на один из вопросов пользователей в Telegram-канале ЦБ России.
Зампред ЦБ добавил, что в зависимости от того, какой уровень инфляции ожидается в стране, зависит ставка. От этого показателя она будет считаться привлекательной для сбережений, а трат всех доходов на потребление. Такой будет реальная жесткость кредитно-денежной политики (КДП) при одинаковой ключевой ставке.
Заботкин уточнил: когда Банк России смог устойчиво снизить инфляцию и закрепить её около 4%, инфляционные ожидания (ИО) населения были ниже, чем сейчас. В 2018-2019 годах это было около 8-10%.
«Нужно смотреть на все факторы в совокупности. Мы полагаем, что при устойчиво более низкой инфляции, чем в 2023-24 годах, ИО тоже должны быть ниже, чем они были в тот период. Насколько ниже – более сложный вопрос», – сказал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов назвал в декабре сочетание жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими ставками идеальной макроэкономической конструкцией. А глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%. При этом ЦБ заявил о преждевременности возврата к нейтральной ДКП.