На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах
Губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности сразу в нескольких населенных пунктах региона, призвав жителей спуститься в укрытия.
О введении режима ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность», – написал он в своем Telegram-канале.
Гладков настоятельно рекомендовал жителям незамедлительно спуститься в подвальные помещения и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
Власти региона продолжают информировать население о текущей ситуации и мерах безопасности.
Ранее в Белгородской области неоднократно объявлялись подобные режимы из-за угрозы ракетных обстрелов. Губернатор просит соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО отразила атаку воздушных целей над Белгородом и округом. При обстреле были повреждены объекты энергетического комплекса и несколько частных домов.
В результате атаки беспилотника в городе Шебекино погиб один человек, его автомобиль полностью сгорел. В результате атак украинских дронов также пострадала местная жительница.