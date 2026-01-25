МИД РФ назвал причину приостановки переговоров в Стамбуле надуманной

МИД РФ усомнился в обоснованности отказа Киева от переговоров в Турции

Tекст: Денис Тельманов

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА «Новости» заявил, что озвученная украинским МИД причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса» является надуманной.

«Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции. В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса». Звучит это надуманно», – сказал дипломат.

По его словам, Россия не закрывает двери для диалога и готова рассматривать любые конструктивные предложения, поступающие по линии переговоров.

Полищук подчеркнул, что Турция сыграла важную роль в организации переговорного процесса, а решение Киева вызывает вопросы относительно его реальных мотивов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подтвердила готовность к продолжению переговоров с украинской стороной на площадке в Стамбуле.

Россия после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц.

Турция планирует и в следующем году активно участвовать в урегулировании ситуации на Украине.