МИД РФ назвал причину приостановки переговоров в Стамбуле надуманной

Российский дипломат выразил сомнение в реальности объяснений Киева касательно остановки переговорного процесса в Стамбуле, упомянув высокую оценку роли Турции.
Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА «Новости» заявил, что озвученная украинским МИД причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса» является надуманной.
«Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции. В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса». Звучит это надуманно», – сказал дипломат.
По его словам, Россия не закрывает двери для диалога и готова рассматривать любые конструктивные предложения, поступающие по линии переговоров.
Полищук подчеркнул, что Турция сыграла важную роль в организации переговорного процесса, а решение Киева вызывает вопросы относительно его реальных мотивов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подтвердила готовность к продолжению переговоров с украинской стороной на площадке в Стамбуле.
Россия после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц.
Турция планирует и в следующем году активно участвовать в урегулировании ситуации на Украине.