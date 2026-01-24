МИД России заявил об открытости к диалогу с Киевом в Стамбуле

МИД России подтвердил готовность к диалогу с Киевом в Стамбуле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия остается открытой к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле. Об этом заявил РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции», – подчеркнул дипломат.

Полищук напомнил, что в 2025 году Министерство иностранных дел Украины объявило о приостановке переговоров в Стамбуле, объяснив это отсутствием «ощутимого прогресса». По его словам, такая позиция выглядит надуманной, поскольку с июля 2025 года официальные представители Киева не дали ответа на российские предложения по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, работе трех профильных групп и повышению уровня делегаций.

«Одним словом, мяч на украинской стороне», – резюмировал Полищук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по Украине в Абу-Даби прошли в конструктивной атмосфере и были сфокусированы на нерешенных пунктах соглашения, предложенного США. Делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах стран-участниц.

Ранее в субботу украинские чиновники анонсировали проведение новых переговоров по урегулированию ситуации на следующей неделе в Абу-Даби.



